فرص وظيفية لحملة البكالوريوس في شركة ميدغلف للتأمين

أعلنت شركة ميدغلف للتأمين عن توفر وظائف شاغرة لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات. الفرصة متاحة للانضمام إلى فريق عمل الشركة والاستفادة من مزايا وظيفية متميزة. تعرف على تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم.

كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ميدغلف، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل ضمن فروع الشركة في المنطقة الوسطى، وذلك تحت المسميات الوظيفية التالية (أخصائي التطوير، ومدير الاحتفاظ، وأخصائي الحوكمة والمخاطر والامتثال، وأخصائي إدارة التكوين، ومسؤول إدارة موردي تقنية المعلومات، وأخصائي أول دعم التطبيقات، وأخصائي هندسة تطبيقات الأنظمة، ووظائف أخرى).

وأكدت الشركة أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ويستمر التقديم لفترة محدودة، حتى تاريخ 21 فبراير المقبل، وللتقديم قم بزيارة الرابط التالي هنا.

تقدم شركة ميدغلف للتأمين بيئة عمل محفزة وفرصًا للتطوير المهني. إذا كنت من حملة البكالوريوس وتبحث عن فرصة عمل مميزة، فبادر بالتقديم قبل انتهاء المدة المحددة.