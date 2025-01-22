أمطار وعواصف تجتاح السعودية اليوم 22 يناير: درجات الحرارة تنخفض إلى 1 درجة مئوية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في السعودية أن يشهد اليوم، 22 يناير، أجواء ماطرة وعواصف رعدية في عدة مناطق، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة قد يصل إلى درجة مئوية واحدة في بعض المناطق. كيف ستبدو الأحوال الجوية؟ التفاصيل في التقرير التالي.

كتب محمد سعد – بمشيئة الله عز وجل تشهد بعض المناطق من المملكة العربية السعودية الفرص مهيأة لهطول أمطار رعدية صباح اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، ومنها (مكة المكرمة – الباحة – عسير – جازان).

مع استمرار فرص نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من هذه المناطق وتمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة، وتسجيل انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة في هذه المناطق (حائل – الجوف – تبوك – الحدود الشمالية).

ولا يستبعد تكون الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية يُعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن تفاوت درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى، وهي جاءت على النحو التالي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 31 21 75 أمطار رعدية / رياح نشطة المدينة المنورة 24 13 40 رياح نشطة / أتربة مثارة الرياض 21 6 60 صحو جدة 30 22 80 غائم جزئي/ عوالق ترابية الدمام 23 8 90 ضباب أبها 20 8 90 أمطار رعدية / ضباب تبوك 20 4 70 أمطار خفيفة بريدة 17 3 55 صحو إلى غائم جزئي حائل 16 1 60 غائم جزئي الباحة 19 10 90 أمطار رعدية / ضباب عرعر 14 1 70 أمطار خفيفة سكاكا 14 1 85 أمطار خفيفة جازان 31 23 90 غائم جزئي / ضباب طريف 14 1 60 أمطار خفيفة الطائف 23 11 90 أمطار رعدية / ضباب القنفذة 31 23 85 أمطار رعدية / رياح نشطة ينبع 30 15 60 رياح نشطة السودة 14 5 90 أمطار رعدية / ضباب

مع الأجواء الباردة والأمطار المتوقعة، تنصح هيئة الأرصاد المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر أثناء القيادة وارتداء الملابس الدافئة، خاصة في المناطق المتأثرة بانخفاض درجات الحرارة.