الدكتور الزعاق يكشف توقعات الطقس خلال شهر رمضان 1446: موجات توديعية وأجواء مميزة

كشف الدكتور خالد الزعاق، الخبير في مجال الفلك والأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال شهر رمضان المُقبل لعام 1446هـ (2025م). وأشار إلى أن الشهر سيشهد موجات توديعية للبرد مع أجواء مناسبة للصيام والعبادة.

كتب محمد سعد – يظهر خبير الأرصاد الفلكية والجوية الدكتور “خالد الزعاق” يتناول الحديث خلال فقرة تقويم المذاعة على قناة العربية حول طبيعة الأجواء وحالة الطقس المتوقعة طوال شهر رمضان للعام الحالي 1446 هـ.

حيث أوضح “الزعاق” أن فصل الشتاء يشتد خلال شهري ديسمبر ويناير بموجات قطبية، وبين خبير الأرصاد أن الشتاء ينتهي في شهر فبراير بموجات توديعية تُعرف باسم “برد بياع الخبل عباته”.

كما أشار خبير الأرصاد “الزعاق” أن هذه الموجبات التوديعية للشتاء سوف تكون طوال شهر رمضان المُقبل 2025، وسيطول الشتاء على غير العادة، مع توقع دخول الصيف بصورة مفاجئة.

تبقى توقعات الطقس لشهر رمضان فرصة للتخطيط المسبق والتأقلم مع الأجواء، حيث تتمنى الأرصاد شهرًا رمضانيًا مريحًا للجميع وسط هذه الأجواء المنتظرة.