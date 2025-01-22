ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالسعودية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بسبب زيادة الطلب العالمي

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء 22 يناير 2025، ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بازدياد الطلب العالمي على المعدن النفيس. هذا التحرك في الأسعار يعكس التأثير المباشر للتقلبات العالمية على السوق المحلي.

كتب محمد سعد – يشهد مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بتاريخ 22 يناير 2025 ارتفاع طفيف في أسعار الذهب، وهذا مع زيادة الطلب العالمي.

فيلجأ الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى شراء الذهب، كونه يعتبر ملاذ آمن في الوقت الراهن، ويُشير البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ارتفاع سعر الأصفر.

تسجل أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء ارتفاع ببعض ريالات في محلات الصاغة في متنوع مناطق المملكة العربية السعودية، وهي تأتي على النحو الآتي:

الوحدة/ السبيكة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 331.23 88.33 سعر جرام الذهب عيار 22 303.62 80.97 سعر جرام الذهب عيار 21 289.82 77.29 سعر جرام الذهب عيار 18 248.42 66.25 سعر جرام الذهب عيار 14 193.22 51.52 سعر أونصة الذهب بيع 10,302.26 2,747.27 سعر أونصة الذهب شراء 10,306.01 2,748.27 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,782.30 741.95 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,914.79 777.28 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,179.77 847.94 سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 3,405.01 908.00 سبيكة ذهب 1 جرام 364.35 97.16 سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 869.47 231.86 سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,722.38 459.30 سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 6,763.64 1,803.64 سعر سبيكة الذهب أوقية 10,060.91 2,682.91 سبيكة الذهب نصف أونصة 5,269.61 1,405.23 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 10,487.70 2,796.72

مع استمرار الطلب العالمي المتزايد، يُنصح المستثمرون بمراقبة حركة أسعار الذهب والاستفادة من التغيرات في الأسواق المحلية والدولية.