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وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة: التقديم متاح الآن

وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة: التقديم متاح الآن
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تطرح وظائف شاغرة: التقديم متاح الآن
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات. يأتي هذا الإعلان كفرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى أحد القطاعات الحيوية بالمملكة. تعرف على تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم.

كتب محمد سعد – كشفت وزاة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفر مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، للعمل ضمن مقر الوزارة في مدينة الرياض، وذلك تحت المسميات الوظيفية (مدير إدارة الابتكار والتقنية، وكبير أخصائيين الاستدامة المالية، ومدير قسم المراسم والبرتوكولات).

وأكدت الوزارة أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للتوظيف، والإطلاع على شروط القبول في تلك الوظائف المطلوبة، ثم تعبئة نموذج التقديم على واحدة من وظائف الوزارة المطلوبة، عبر الرابط التالي هنا.

إذا كنت تطمح للحصول على فرصة عمل مميزة، فلا تفوت التقديم على وظائف وزارة الصناعة والثروة المعدنية. سارع بالتقديم قبل انتهاء فترة التسجيل.

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