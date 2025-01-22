صرف الدعم السكني دفعة يناير 2025: الإسكان تحدد التاريخ بعد 24 ساعة

أعلنت وزارة الإسكان عن موعد صرف الدعم السكني للمستفيدين لشهر يناير 2025، مؤكدة أن الدفعة ستُصرف خلال 24 ساعة. يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الوزارة بتقديم الدعم في مواعيده المحددة.

كتب محمد سعد – تقوم وزارة الإسكان السعودية بالإعلان عن تبكير موعد صرف الدعم السكني دفعة شهر يناير 2025، فمن المُقرر أن يكون الصرف يوم 24 من كل شهر ميلادي.

ولكن يوم 24 لشهر يناير يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية، مما يجعل الصرف غدًا الخميس بتاريخ 23 يناير 2025.

وأوضحت وزارة الإسكان السعودية أن صرف الرواتب يستمر لمدة 4 أيام على التوالي، ويمكن متابعة حالة الصرف عن طريق الحساب البنكي لكل مواطن مستفيد، ونوهت إلى أن أي جديد سوف يطرأ سيتم أخبار الجميع عبر الموقع الرسمي.

يُتاح الاستعلام عن صرف الدعم السكني إلكترونيًا، وهذا وفق ما نبهت إليه وزارة الإسكان السعودية عبر منصة سكني التابعة لها، والوصول إليها “من هُنا” مباشرةً.

مع قرب موعد صرف دفعة الدعم السكني، تؤكد وزارة الإسكان حرصها على استمرارية تقديم الدعم للأسر المستحقة في الوقت المحدد. تابعوا المستجدات عبر القنوات الرسمية.