شركة سدافكو تعلن عن وظائف إدارية وقانونية وهندسية: فرص متاحة في جدة ومدن سعودية أخرى

أعلنت شركة سدافكو عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مجالات إدارية، قانونية، وهندسية في جدة ومدن سعودية أخرى. تأتي هذه الفرص ضمن خطط الشركة لتوسيع فريق عملها وتعزيز الكوادر المهنية.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة “سدافكو”، المَعروفة بـِـ علامتها التجارية الشهيرة “السعودية”، عن توفر وظيفتين شاغرتين في مُختلف التخصصات في مدينة جدة. و تُعدّ هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في الانضمام إلى شركة رائدة في قطاع الأغذية و المُساهمة في تطوير إحدى أكبر شركات الألبان و المواد الغذائية في المنطقة.

الوظائف المُتاحة:

مدير مُشتريات – المَخازن، و الخدمات اللوجستية، و صيانة المركبات، و المرافق، و إدارة المكاتب:

تتطلب هذه الوظيفة خبرة في مجال المُشتريات و إدارة سلسلة التوريد، و خاصةً في قطاعات الخدمات اللوجستية، و إدارة المَخازن، و صيانة المركبات، و المرافق، و إدارة المكاتب.

في مجال المُشتريات و إدارة سلسلة التوريد، و خاصةً في قطاعات الخدمات اللوجستية، و إدارة المَخازن، و صيانة المركبات، و المرافق، و إدارة المكاتب. المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو العمليات، أو سلسلة التوريد، أو ماجستير في إدارة سلسلة التوريد، أو أي درجة علمية أُخرى مُناسبة في المُشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية أو إدارة الأعمال، مع خبرة من 12 إلى 15 سنة في مجال المُشتريات، بما في ذلك 5 سنوات على الأقل في دور إداري.

درجة البكالوريوس في الهندسة، أو العمليات، أو سلسلة التوريد، أو ماجستير في إدارة سلسلة التوريد، أو أي درجة علمية أُخرى مُناسبة في المُشتريات أو إدارة سلسلة التوريد أو الخدمات اللوجستية أو إدارة الأعمال، مع خبرة من 12 إلى 15 سنة في مجال المُشتريات، بما في ذلك 5 سنوات على الأقل في دور إداري. المهارات المطلوبة: مَهارات تَحليلية و تنظيمية و تواصل قوية، و القدرة على اتخاذ القرارات، و الالتزام بـِـ أخلاقيات العمل و النزاهة و الأمانة، و مَهارات في العرض و إعداد التقارير.

مدير المُراقبة الداخلية : المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس في المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو القانون، أو مجال ذو صلة، مع خبرة من 5 إلى 7 سنوات في مجال المُراقبة الداخلية أو المُراجعة أو إدارة المخاطر. المهارات المطلوبة: فهم قوي لـِـ أُطُر عمل إدارة المخاطر المالية و التشغيلية، و قُدرة استثنائية على تَحليل البيانات و العمليات المُعقدة، و تحديد المخاطر، و تطوير حلول عَملية، و مَهارات تواصل شفهية و كتابية قوية، و الدقة في تقييم العمليات، و القدرة على بناء الشراكات بين الإدارات.



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