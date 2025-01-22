مزاد إلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر: يبدأ الأربعاء وينتهي في هذا الموعد

أعلنت منصة أبشر عن إطلاق مزاد إلكتروني للوحات المميزة، حيث يبدأ يوم الأربعاء ويستمر حتى الموعد المحدد لإنهائه. تتيح هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين فرصة اقتناء لوحات فريدة بطريقة سهلة وآمنة عبر المنصة الإلكترونية.

كتب محمد سعد – تواصل الإدارة العامة للمرور السعودية إطلاق باقة من المزادات الإلكترونية للوحات المميزة من خلال منصة أبشر؛ وذلك من أجل أن يحصل أي صاحب مركبة على اللوحة الفريدة من نوعها لكافة فئات المركبات بعد إتمام المزايدة عليها بالضوابط الأساسية.

في هذا الصدد أوردت المرور السعودية بيان عاجل تُفيد من خلاله بأن هناك مزاد إلكتروني للوحات المميزة تم إطلاقه اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025/ 22 رجب 1446 هـ، وينتهي غدًا الخميس الموافق 23 يناير 2025/ 23 رجب 1446 هـ وذلك في الساعة العاشرة مساءً ومن الممكن تمديده في حال انتهى الوقت دون انتهاء المزاد.

كذلك تابعت إدارة المرور موضحة أن التسجيل في المزاد الإلكتروني بالتأكيد يتم عبر منصة أبشر؛ حيث يدخل صاحب الحساب إلى تبويب خدماتي ومن ثم يختار المرور وبعدها يحدد خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، ومن ثم تظهر أمامه مجموعة اللوحات المتاحة حيث يختار المرغوب فيها ويدفع عربون المزاد ليتم تسجيل اشتراكه.

آخر ما يجب التنويه عليه هو أن عربون المزاد يتم استرداده إلى كافة المشتركين في المزاد الذين لم يفوزوا باللوحات المميزة.

للمهتمين بالمشاركة في المزاد الإلكتروني، يُنصح بالاطلاع على تفاصيل اللوحات المعروضة والتأكد من تقديم عروضهم قبل انتهاء الموعد المحدد.