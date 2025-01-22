عقوبة رادعة لمقيمين في السعودية لتخزين الفحم المحلي بقيمة تزيد عن 120 ألف ريال

أعلنت الجهات المعنية في السعودية عن توقيع عقوبة صارمة على مقيمين بتهمة تخزين الفحم المحلي بطريقة مخالفة، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 120 ألف ريال. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لحماية الموارد الطبيعية ومنع استغلالها بشكل غير قانوني.

كتب محمد سعد – في مكة المكرمة أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن قيامها بضبط اثنين من المقيمان بعد ثبوت ارتكابهما مخالفة تخزين الفحم المحلي؛ وهي ما تم التشديد مرارًا وتكرارًا على عقوبتها لكونها من ضمن مخالفات النظام البيئي في السعودية.

هذا وقد أورد الأمن البيئي السعودي في بيانه الرسمي أن المقيمين قد ضُبطا ومعهما 8 متر مكعب من الفحم المحلي المُخزن.

ومن هذا المنطلق تمت الإشارة إلى أن النظام يُفيد بعقوبة مالية قدرها 16000 ريال سعودي على متر مكعب، وهذا ما يعني أن العقوبة الإجمالية ستكون 128000 ريال سعودي.

تؤكد السلطات السعودية أن أي مخالفة تتعلق بحماية الموارد الطبيعية ستواجه بعقوبات رادعة، داعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبيئة.