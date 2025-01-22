وظائف جديدة في المركز الوطني لإدارة النفايات: اكتشف الفرص وقدم الآن!

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات في السعودية عن توفر شواغر وظيفية جديدة في عدة تخصصات، مما يتيح فرصًا مميزة للباحثين عن عمل في قطاع إدارة البيئة والاستدامة. تعرف على الوظائف المتاحة وكيفية التقديم.

كتب محمد سعد – يدعو المركز الوطني لإدارة النفايات الكفاءات الوطنية للانضمام إلى فريق عمله والمساهمة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال إدارة النفايات وحماية البيئة. نحن نقدم فرصًا وظيفية متنوعة في بيئة عمل ديناميكية ومحفزة.

المسميات الوظيفية:

أخصائي بيانات جيومكانية (Geospatial Data Specialist): تحليل البيانات الجغرافية المكانية وتطوير الحلول المبتكرة. (الرياض)

تحليل البيانات الجغرافية المكانية وتطوير الحلول المبتكرة. (الرياض) أخصائي أول بيانات جيومكانية (Senior Geospatial Data Specialist): قيادة وتوجيه فريق أخصائيي البيانات الجيومكانية. (الرياض)

قيادة وتوجيه فريق أخصائيي البيانات الجيومكانية. (الرياض) خبير بحث وتطوير وابتكار (R&D and Innovation Expert): البحث والتطوير في مجال إدارة النفايات وإيجاد حلول مستدامة. (الرياض)

البحث والتطوير في مجال إدارة النفايات وإيجاد حلول مستدامة. (الرياض) خبير تحول رقمي (Digital Transformation Expert): قيادة وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي. (الرياض)

قيادة وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي. (الرياض) خبير بيانات جيومكانية (Geospatial Data Expert): تقديم الخبرة والمشورة في مجال البيانات الجيومكانية. (الرياض)

تقديم الخبرة والمشورة في مجال البيانات الجيومكانية. (الرياض) مدير وحدة أمانة لجنة النظر في المخالفات (Violations Committee Secretariat Unit Manager): إدارة وتنسيق أعمال لجنة النظر في المخالفات.

إدارة وتنسيق أعمال لجنة النظر في المخالفات. مدير إدارة العقود والاتفاقيات (Contracts and Agreements Management Director): الإشراف على إدارة العقود والاتفاقيات. (الرياض)

الإشراف على إدارة العقود والاتفاقيات. (الرياض) أخصائي أول مراجعة داخلية (Senior Internal Audit Specialist): إجراء مراجعات داخلية وتقييم العمليات. (الرياض)

المؤهلات المطلوبة:

تختلف المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل الكاملة.

المزايا:

رواتب تنافسية وحزم مزايا مجزية.

بيئة عمل محفزة وتدعم التطوير المهني.

فرص للمساهمة في حماية البيئة وبناء مستقبل مستدام.

طريقة التقديم:

للاطلاع على الوصف الوظيفي الكامل لكل وظيفة والتقديم، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: [رابط الموقع الإلكتروني].

إذا كنت تطمح للعمل في بيئة مهنية تركز على الاستدامة وإدارة النفايات، فلا تفوت فرصة التقديم على وظائف المركز الوطني لإدارة النفايات عبر الرابط الرسمي.