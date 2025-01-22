طريقة فتح حساب بنكك الخرطوم أونلاين: الشروط والخطوات بالتفصيل

يتيح بنك الخرطوم لعملائه خدمة فتح حساب أونلاين بسهولة وسرعة، دون الحاجة لزيارة الفرع. في هذا الدليل، نقدم لك خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت وأهم الشروط التي يجب توفرها لإتمام العملية بنجاح.

كتب محمد سعد – قد اعلن بنك الخرطوم عن طريقة فتح حساب بنكك أونلاين لفتح الحساب بكل سهولة من البيت لتوفير الكثير من الوقت والجهد، ويمكن للمتقدم فتح حساب بأسهل طريقة من دون الذهاب إلي المقر الرئيسي للبنك أو أي تابع له، بينما يكون هذا الحساب لكل السودانيين واهمهم المغتربين خارج البلد لسهولة التعامل والتواصل من خلال هذا الحساب، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص السودانيين عن طريقة فتح حساب أونلاين بكل سهولة، ويعد هذا البنك من أهم المؤسسات المصرفية في دولة السودان ويوفر العديد من الخدمات المصرفية ويحاول البنك علي تقديم احدث الطرق التكنولوجية لسهولة الخدمات لدا المغتربين أيضا، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم اهم التفاصيل عن كيفية فتح حساب ينكي.

طريقة فتح حساب بنكك الخرطوم أونلاين

قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

ثم قم بالنقر علي أيقونة فتح حساب في بنك الخرطوم.

سوف يتطلب منك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

ثم قم باختيار نوع الحساب يمكن أن يكون: حساب جاري، حساب توفير، حساب استثماري.

ثم قم برفع كل البينات الشخصية المطلوبة.

وبعد رفع البيانات سوف تصلك رسالة تأكيد عبر هاتف المحمول.

ثم قم بالموافقة علي كافة الشروط البنكية.

بعد التأكد من بيانات والموافقة علي الشروط سوف يتم فتح الحساب وإرسال كافة التفاصيل من خلال هاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

شروط فتح حساب بنكك الخرطوم أونلاين

الشرط الأول أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية ولا يشترط أن يكون مقيم داخل دولة السودان.

مع فتح الحساب يجب دف مبلغ الحد الأدنى له 10000 جنيه سوداني.

بعد ذلك يجب توفير كافة الأوراق المطلوبة وهي الرقم الهوية الوطني إذا كنت تقيم في دولة السودان، أو جواز السفر إذا كان المتقدم مغترب.

مع الخدمات الرقمية المميزة التي يقدمها بنك الخرطوم، أصبح فتح حساب أونلاين أسهل من أي وقت مضى. تأكد من استيفاء الشروط المطلوبة واستمتع بتجربة مصرفية مريحة وآمنة.