خطوات التسجيل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة 2025 عبر موقع manpower.gov.eg

أعلنت وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، بهدف دعم الفئات المستحقة. يمكن الآن التسجيل بسهولة عبر الموقع الرسمي للوزارة. تعرف على الخطوات المطلوبة وكيفية تقديم الطلب.

كتب محمد سعد – تم الإعلان عن خطوات التسجيل وصرف منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2025، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل وازرة العمل ، وهذه المنحة تعطي لكي تدعم العاملين بالقطاع الغير رسمي والفئات التي لا تمتلك تامين اجتماعي أو ليس لهم دخل ثابت، وتسعي الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا وتحسين ظروف المعيشة لهم، ومن المقرر أن يتم زيادة منحة العمالة الغير منتظمة إلي 1000 جنيها مصريا، وقد سهلت الحكومة بعض التسهيلات عبر التسجل الإلكترونية لصرف منحة العمالة الغير منتظمة، وعلي نطاق واسع سوف نقدم لكم خطوات التسجل للحصول علي المنحة.

خطوات التسجيل وصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025

وللحصول علي منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2025 يرجي اتباع الخطوات التالية:

في البداية يرجي الدخول علي موقع وزارة العمل.

ثم قم بالضغط علي زر الخدمات الالكترونية.

ثم اختار التسجيل لصرف منحة العمالة الغير منتظمة.

ثم قم بإدخال بياناتك المطلوبة الاسم والرقم القومي ورقم التليفون الخاص بك.

ثم قم بالضغط علي إرسال الطلب.

وبذلك يمكنك انتظار رسالة التأكيد بالقبول علي طلبك.

شروط التقديم علي منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2025

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون عمرة ما بين سن 21 و 60 سنة.

أن يكون المتقدم غير مؤمنا علية.

وان يكون المتقدم لا يستفيد من أي دعم حكومي اخر.

أن تكون بيانات المتقدم مسجلة في العمالة الغير منتظمة.

حرصًا على دعم العمالة غير المنتظمة، تدعو وزارة القوى العاملة جميع المستحقين للتسجيل عبر الرابط الرسمي، مع الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة بدقة لضمان الاستفادة من المنحة.