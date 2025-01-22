مباراة الأهلي وفاركو اليوم في دوري Nile عبر يلا شوت

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية لمباراة اليوم التي تجمع بين الأهلي وفاركو في دوري Nile. يمكنكم متابعة اللقاء المرتقب بث مباشر بدون تقطيع عبر منصة يلا شوت وتويتر.

كتب محمد سعد – يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مثيرة أمام فريق فاركو مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز وتقام المباراة على ملعب برج العرب في الإسكندرية حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب المسابقة المحلية وتعزيز فرصه في التأهل للمرحلة النهائية من البطولة.

يدخل الأهلي المباراة وهو يتربع على عرش جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة جمعها من 5 انتصارات و3 تعادلات دون تلقي أي هزائم حتى الآن لكن الفريق يعاني في الفترة الأخيرة من بعض التحديات بعد خسارته أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بنتيجة 2-1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وهي الهزيمة التي أثارت قلق جماهير القلعة الحمراء.

ويأمل المدرب السويسري مارسيل كولر في استعادة ثقة الجماهير وتصحيح المسار من خلال تحقيق نتيجة إيجابية أمام فاركو كولر صرح قائلاً “علينا التركيز بشكل كامل في المباراة وضرورة استغلال الفرص أمام المرمى لأننا بحاجة ماسة إلى استعادة توازننا وتحقيق الانتصار”.

يعاني الاهلي من غيابات عديدة قد تؤثر على خيارات المدرب كولر في اللقاء يغيب عن الفريق الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري إلى جانب طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل “كوكا” بالإضافة إلى رضا سليم وكريم فؤاد وعلي معلول المصابين منذ فترة طويلة.

كما تم استبعاد المهاجم الفلسطيني وِسام أبو علي بسبب إصابة عضلية مما يضع كولر في مأزق حقيقي على مستوى الهجوم خصوصاً مع قرب رحيل محمود عبد المنعم “كهربا” المهاجم الوحيد المتبقي في الفريق لتعويض هذه الغيابات قام كولر بضم اللاعبين الشباب سامر محمد (21 عاماً) وحمزة عبد الكريم (17 عاماً) لتدعيم خط الهجوم.

رغم قائمة الغيابات الطويلة تلقى الأهلي دفعة إيجابية بعودة لاعب الوسط عمر كمال إلى قائمة الفريق بعد تعافيه من إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع وجود كمال يمنح الفريق قوة إضافية في خط الوسط خاصةً في ظل الحاجة إلى التوازن بين الهجوم والدفاع في مواجهة فريق قوي مثل فاركو.

على الجانب الآخر يدخل فاركو المباراة محتلاً المركز الثامن برصيد 10 نقاط وعلى الرغم من أن الفريق ليس ضمن المنافسين على اللقب إلا أنه يقدم أداءً جيداً في المباريات الأخيرة وسيدخل الفريق المباراة بصفوف مكتملة خاصة مع تألق جناحه المغربي زهير المترجي الذي انضم للفريق في سبتمبر 2024 وقدم إضافة واضحة للهجوم.

بعد الأداء المتذبذب في المباريات الأخيرة وخسارة اثنتين من آخر خمس مباريات يبدو أن مارسيل كولر بدأ التفكير جدياً في تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تشير التقارير إلى أن الاهلي يسعى لضم مهاجمين مميزين لتعويض الغيابات المستمرة وتحسين فعالية الخط الهجومي خاصة مع التحديات الكبيرة التي تنتظر الفريق في البطولات المحلية والقارية.

يمثل خط الهجوم أحد أبرز نقاط الضعف التي ظهرت في المباريات الأخيرة للأهلي وعلى الرغم من تصدر الفريق للدوري إلا أن نسبة استغلال الفرص التهديفية لا تزال محل انتقاد كولر شدد على أهمية التركيز أمام المرمى قائلاً “نحتاج إلى لاعبين لديهم القدرة على إنهاء الهجمات بشكل مثالي المباريات المقبلة لن تسمح بأي تهاون ، وتعتبر مواجهة فاركو فرصة ذهبية للأهلي لتعزيز صدارته وزيادة الفارق مع أقرب منافسيه الفوز في المباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل استئناف منافسات دوري أبطال إفريقيا كما أنه سيتيح للجهاز الفني فرصة تجربة العناصر الشابة التي تم تصعيدها حديثاً

لا تفوتوا فرصة مشاهدة هذا اللقاء المثير بين الأهلي وفاركو. تابعوا البث المباشر لتستمتعوا بأحداث المباراة لحظة بلحظة.