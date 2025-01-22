مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 178: موعد العرض والقنوات الناقلة بأفضل جودة

ينتظر عشاق الدراما التاريخية عرض الحلقة 178 من مسلسل “المؤسس عثمان”، الذي يُعد من أبرز المسلسلات التركية التي تحظى بجماهيرية واسعة. نستعرض في هذا التقرير موعد العرض والقنوات الناقلة لمتابعة الحلقة بأفضل جودة.

كتب محمد سعد – زادت محركات البحث في الآونة الأخيرة للتعرف عن أخر الأخبار حول مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 178، وهذا المسلسل من افضل المسلسلات التركية، وحقق هذا المسلسل عدد كبير من النجاحات داخل دولة تركيا وفي مختلف الدول حول العالم، وبعد مشاهدة الحلقة السابقة، ويستمر هذا المسلسل في جذب انتباه المشاهدين في هذا الموسم بسبب كثرة الأحداث المختلفة، وينتظر الكثير من المتابعين عرض هذه الحلقة لاستكمال باقي الأحداث الجديدة، نقوم بطرح جميع التفاصيل عن هذا المسلسل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 178

وبسبب كثرة الأحداث في الحلقة السابقة ينتظر العديد من المتابعين عرض الحلقة الجديدة لمتابعة باقي الأحداث، وفي الحلقة السابقة ظهر عثمان وهو أسير في يد المغول، ولعد محاولات كثير من الهروب وأيضا للانتقام منهم عما فعلو له أيضا، سوف يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 178 اليوم التي تذاع في تمام الساعة 8 مساء علي قناة ATV التركية باللغة التركية، بينما تعاد الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 9 مساء علي قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية، وتذاع في دولة الأمارات في تمام الساعة 10 مساء، ويعرض علي منصة قصة عشق بعد منتصف الليل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 178

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات

التردد الجديد للقناة: 12645.

معدل الاستقطاب يكون: أفقي.

معدل الترميز يكون: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ATA التركية علي نايل سات

التردد الخاص بالقناة: 10796.

معدل الترميز للقناة يكون: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

بينما جودة القناة تكون: HD.

لا تفوتوا أحداث الحلقة 178 من مسلسل “المؤسس عثمان”، التي تعد بمزيد من التشويق والإثارة. تأكدوا من ضبط أجهزتكم على القنوات الناقلة في الموعد المحدد.