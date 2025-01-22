Xiaomi Redmi 13: أرخص هاتف بأداء قوي وتصميم شبيه بالآيفون في السعودية والإمارات

طرحت شاومي هاتفها الاقتصادي الجديد Xiaomi Redmi 13، الذي يجمع بين الأداء الممتاز والتصميم الأنيق الذي يشبه الآيفون. يتميز الهاتف بمواصفات قوية وبسعر مناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الهواتف الذكية في السعودية والإمارات.

كتب محمد سعد – يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 13 من أهم الهواتف الذكية التي أطلقتها شركة شاومي في الفترة الأخيرة، حتى تتمكن من المنافسة ضمن فئة الهواتف الاقتصادة بهاتف مميز يمكنك من إتمام مهامك اليومية بسهولة وسرعة، مع العلم أن من أبرز ميزات الهاتف هو تصميمه الممتاز للغاية الذي يشبه الهواتف الرائدة وتحديداً أيفون، فهو يعتبر من الهواتف الاقتصادية القليلة التي يتم تصنيع ظهرها من الزجاج، ومن خلال هذا المقال سوف نطرح عليكم مجموعة من أهم ميزات وعيوب الهاتف لاتخاذ قرارك بشكل سليم ربظغت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13

المواصفات التفاصيل المعالج ثماني النوة، بتكنولوجيا 12 نانو، من نوع Helio G91 Ultra التخزين/ الرام 256/ 128 جيجا، رامات 6/ 8 جيجا الكاميرا كاميرا خلفية مزدوجة بجودة 108 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل

كاميرا أمامية بجودة 13 ميجا بكسل الشاشة دقتها FHD+، وحجمها 6.79 انش نظام التشغيل Android 13 البطارية 5030 ميللي أمبير

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13

تم تصنيع ظهر الهاتف من الزجاج، مع تصميمه بشكل قريب للغاية من هواتف الأيفون.

سعة بطارية الهاتف كبيرة للغاية، مما يمكنها من العمل لوقت طويل في اليوم.

بطارية الهاتف تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

كاميرا الهاتف الرئيسية تمكنه من تقديم تجربة ممتازة في التصوير.

أما عن المعالج المستخدم في الهاتف فإنه من نوع مقبول بالنسبة للفئة الاقتصادية.

شاشة الهاتف من نوع الثقب، والتي تأتي بدقة عالية من نوع FHD+، كما أنها تتضمن على طبقة حماية على الشاشة بالكامل، وتدعم معدل التحديث حتى 90 هرتز.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi 13

لا تتوفر خاصية NFC في نسخة الهاتف (صنع في مصر).

تعاني شاشة الهاتف من السطوع المتواضع في ضوء الشمس.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 1

يتوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 500 ريال، وفي الإمارات العربية المتحدة بسعر 500 درهم.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين التصميم العصري والأداء العالي بسعر اقتصادي، فإن Xiaomi Redmi 13 هو الخيار الأمثل. سارع بالحصول عليه من المتاجر المعتمدة في منطقتك.