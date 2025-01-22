إيقاف الحكم سامي الجريس بسبب مباراة الاتحاد: قرار رسمي من المسحل

أثار أداء الحكم سامي الجريس في مباراة الاتحاد الأخيرة جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية. وفي استجابة لذلك، أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل موافقته على إيقاف الحكم، مما يعكس التزام الاتحاد بمراجعة الأداء التحكيمي وضمان العدالة في المباريات.

كتب محمد سعد – وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، على طلب لجنة الحكام بإيقاف الحكم المحلي سامي الجريس ومساعده، عقب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الاتحاد والرائد ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

تدخلت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل حاسم إزاء الأخطاء التحكيمية البارزة التي شهدتها مباراة الاتحاد والرائد، والتي أدارها الحكم سامي الجريس وحكم الفيديو عبد الرحمن السلطان.

أنهى الاتحاد المباراة متفوقًا بنتيجة 4-1، مع تصاعد الجدل حول قرارات الحكمين، خاصة بعد تأكيد خبراء التحكيم على ثلاثة أخطاء حاسمة شملت تجاهل ركلتي جزاء لصالح الرائد والاتحاد، بالإضافة إلى اعتماد هدف للرائد رغم وجود لمسة يد.

بناءً على ذلك، قدمت رابطة الحكام طلباً إلى اتحاد الكرة السعودي لإيقاف الحكم سامي الجريس وحكم الفيديو عبد الرحمن السلطان، وهو ما وافق عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم دون أن يعلن عن مدة الإيقاف.

وفي سياق متصل، عزز فوز الاتحاد موقعه في الصدارة متساويًا مع الهلال برصيد 40 نقطة، قبل أن ينفرد الهلال بالقمة بفارق ثلاث نقاط عقب فوزه في الجولة الـ16 أمام الوحدة، بانتظار نتائج الاتحاد في مواجهته المسائية ضد الشباب.

جدير بالذكر أن مشجعو الاتحاد طالبو رئيس النادي، لؤي ناظر، وإدارته بالاستعانة بحكام أجانب لإدارة جميع مباريات الفريق المتبقية في الدوري، متبعين نهج الرئيس السابق، أنمار الحائلي.

يبقى قرار إيقاف الحكم سامي الجريس خطوة تهدف إلى تحسين مستوى التحكيم في الدوري السعودي، مما يعزز الثقة بين الأندية والجهات الرياضية.