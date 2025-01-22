الشنيف يثير الجدل بين جماهير النصر بإحصائية مستفزة.. والرابطة ترد

أثار المحلل الرياضي خالد الشنيف جدلًا واسعًا بين جماهير نادي النصر بعد تصريحاته التي تضمنت إحصائية وصفها الكثيرون بالمستفزة. وردت رابطة مشجعي النصر سريعًا على هذه التصريحات، مما أشعل النقاش في الأوساط الرياضية السعودية.

كتب محمد سعد – أثار الإعلامي خالد الشنيف استياء رابطة مشجعي نادي النصر بسبب تصريحاته التي اعتبرتها الرابطة محاولة للتقليل من إنجازات النادي وإثارة الجدل بشكل غير مباشر عقب كل مباراة يخوضها النصر.

وجاءت تصريحات الشنيف بعد انتهاء مباراة النصر والخليج، التي حسمها النصر بفوز مثير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة شهدت قرارات تحكيمية أثارت الجدل، أبرزها طرد مدافع ومدرب نادي الخليج بالبطاقة الحمراء.

وعلّق الشنيف قائلاً: “النصر أكثر الفرق التي حدثت أمامه حالات طرد في تاريخ دوري المحترفين، بإجمالي 103 حالات طرد”.

هذا التصريح استفز رابطة النصر، التي أصدرت بيانًا رسميًا ردت فيه قائلة: “من المؤسف أن يظهر الشنيف ميوله بشكل واضح من خلال تقديم إحصائيات انتقائية دائمًا بعد كل مباراة للنصر، بينما يتجنب تقديم مثل هذه الأرقام بعد مباريات الهلال، رغم وجود إحصائيات مماثلة وأكثر”.

وأضافت الرابطة: “هذه الانتقائية ليست سوى محاولة للتقليل من إنجازات النصر وإثارة الجدل، وهو نهج اعتدنا عليه من الشنيف بعد مباريات نادينا، في حين يغيب هذا الاجتهاد عندما يتعلق الأمر بمباريات الهلال”.

يُذكر أن الهلال حصد ثلاث نقاط أخرى بعد اكتساحه الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليستمر في تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

يبقى الجدل بين المحللين والجماهير جزءًا من إثارة كرة القدم، في انتظار أن ترد الأندية على أرض الملعب بما يعكس قوتها الحقيقية.