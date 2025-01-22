موعد عيد الفطر المبارك 2025 في مصر والدول العربية

يترقب المسلمون في مصر والدول العربية موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025، الذي يُعلن بناءً على رؤية الهلال. من المتوقع أن يحتفل المسلمون بانتهاء شهر رمضان الكريم وبداية العيد وفق الحسابات الفلكية.

كتب محمد سعد – يعتبر عيد الفطر من أبرز الأعياد الرئيسية في الدين الإسلامي، ويحتفل به المسلمون بعد إتمام صيام شهر رمضان المبارك، ويتساءل الكثير عن موعد عيد الفطر المبارك الذي يعتمد كليًا على رؤية الهلال وهو السبب الرئيسي الذي يجعله يختلف من عام لآخر، ويتميز عيد الفطر المبارك بطابع مختلف ومظاهر دينية واجتماعية وسوف نقدم لكم أبرز مظاهر الاحتفال التي يتم القيام بها خلال هذه المناسبة العظيمة.

موعد عيد الفطر المبارك

حسب مصادر فلكية فمن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر 2025 في يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2025 مع مراعاة انه قد يختلف هذا التاريخ بناءً على رؤية الهلال في البلدان المختلفة.

من المتوقع أن تكون نهاية شهر رمضان لعام 2025 في يوم الخميس 29 مارس وسيتم الإعلان عن رؤية الهلال من قبل الجهات الفلكية في كل دولة.

مظاهر الاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك

من تعظيم شعائر الله هو الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد الاضحى وإظهار البهجة والسرور على جميع المسلمين، وعليه يبدأ المسلمون في أنحاء العالم تحضيرات العيد قبلها بيوم من العيد، ومن أبرز العادات والمظاهر التي تميز هذا اليوم السعيد والمسمى بالوقفة وهي كالتالي:

يستيقظ المسلمون مبكرًا في صباح العيد لأداء صلاة العيد في المساجد والساحات المفتوحة وفي معظم الأوقات تسهر العائلة سويًا لاستقبال العيد في مرح وفرح مع بعضهم البعض.

يلبس المسلمون الملابس الجديدة.

يتم توزيع حلوى وبالونات على الأطفال وألعاب جديدة.

يقوم المسلمون بزيارة الأهل والأقارب لتبادل التهاني والتبريكات.

يتم تبادل العيدية بين الأصدقاء والعائلة في كثير من البلدان.

تقدم الحلويات الخاصة بعيد الفطر مثل الكعك والبسكويت.

يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد لمساعدة المحتاجين.

إقامة الكثير من الحفلات الاجتماعية في العديد من المدن.

تمتلأ الأسواق بالمشترين في الأيام التي تسبق العيد حيث تفرش بالبضائع الخاصة بالمناسبات.

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2025، تتمنى الأمة الإسلامية عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والبركات، مع الدعوة لتحري الهلال والتأكد من الموعد الشرعي للاحتفال.