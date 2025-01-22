رابط نتائج طلاب البحرين 2025 برقم الجلوس: استعلم الآن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في البحرين عن إتاحة نتائج الطلاب لعام 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة باستخدام رقم الجلوس.

كتب محمد سعد – توفير العديد من الوسائل الإلكترونية لتيسير وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى النتائج بسهولة، مثل منصة الطالب، البوابة التعليمية، والموقع الرسمي للبوابة الوطنية، تعكس هذه النتائج الجهود المبذولة خلال الفصل الأول وتعد خطوة مهمة لتقييم الأداء الأكاديمي والتخطيط للمرحلة الدراسية القادمة، وتواصل الوزارة عملها على تطوير العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان الشفافية والعدالة في تصحيح الامتحانات.

رابط نتائج الطلبة الدراسية في البحرين

رابط نتائج الطلبة الدراسية للإطلاع على نتائج الطلبة الدراسية في البحرين للعام الدراسي 2024-2025، حيث يمكن زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين عبر الرابط Bahrain.bh.

كما يمكن استخدام منصة الطالب (eduSIS.BH) أو البوابة التعليمية لتسجيل الدخول والاستعلام عن النتائج باستخدام الرقم الوطني أو المدرسي.

يوفر الموقع معلومات دقيقة وسهلة الوصول لنتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية ومن أجل ضمان تجربة سلسة، ينصح بتدقيق إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

مع تجنب ترك مربع دون كتابة المطلوب به.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلبة الدراسية في البحرين

للاستعلام عن نتائج الطلبة الدراسية في البحرين، وفرت وزارة التربية والتعليم خطوات بسيطة وسهلة للوصول إلى النتائج إلكترونيا، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع هذه الخطوات عبر الموقع الرسمي أو المنصات الرقمية المتاحة للاستعلام عن النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والبوابة الوطنية عبر الرابط Bahrain.bh من هنا.

سجل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية أو الرقم المدرسي الخاص بالطالب.

اختر من القائمة الخدمات الإلكترونية أو البوابة التعليمية.

انقر على خيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

حدد المرحلة التعليمية الابتدائية، الإعدادية، الثانوية.

أدخل أسم الطالب ورقم الجلوس بدقة.

مراجعة البيانات المدخلة والتي تم تحديدها مرة ثانية للتأكيد.

اضغط على زر عرض النتيجة للاطلاع على تفاصيل الأداء الدراسي.

الترقب قليلًا ومن ثم سوف تظهر كافة التفاصيل أمام المستخدم لكافة المواد التي خاض الطالب المدخل بياناته الامتحان الخاص بها.

للحصول على نتائج الطلاب لعام 2025 في البحرين، يُرجى زيارة الموقع الرسمي وإدخال رقم الجلوس للاستعلام السريع. تمنياتنا بالتوفيق للجميع!