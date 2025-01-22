أسماء مراكز الامتحانات التمهيدية الخارجي في العراق 2025 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التربية العراقية عن أسماء مراكز الامتحانات التمهيدية للطلاب الخارجيين لعام 2025، مع تحديد الشروط الواجب توافرها للمشاركة. تهدف هذه الامتحانات إلى منح فرصة التعليم واستكمال الدراسة للراغبين في تحسين مستواهم الأكاديمي.

كتب محمد سعد – يستعد الكثير من الطلاب في هذه الفترة للتعرف على المراكز الذي سوف يتم فيها جميع الامتحانات التمهيدية الخارجي في دولة العراق 2025، وذلك حيث أن الكثير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور اهتموا بأن يعرفوا جميع المعلومات التي تكون متعلقة بالتقديم والتسجيل على هذه الاختبارات، ومعرفة الأماكن الخاصة بلجان الاختبارات و الامتحانات التمهيدية الخارجي والتي يستعد جميع الطلاب لها في الإطار الخاص بتجهيز وزارة التربية في العراق لجميع الإجراءات من أجل بدء هذه الاختبارات في كافة مدن ومحافظات العراق.

أسماء مراكز الامتحانات التمهيدية الخارجي في العراق

من مراكز الامتحانات التمهيدي الموجودة في دولة العراق هي كل من نيسان، و البصرة، وكذلك واسط، حيث أن مراكز الاختبارات تكون موجودة في معظم المحافظات في العراق وذلك مثل الكرخ الأولى والثانية، وكذلك الرصافة الأولى والثانية وأيضا الثالثة، وهناك بعض مراكز الاختبارات التمهيدية الخارجية المتوفرة في الأنبار ونينوى والبصرة وكذلك ذي قار، بالإضافة إلى ميسان، وأيضا المثنى والأشرف والنجف ومحافظة صلاح الدين، كما أن كل محافظة من هذه المحافظات قامت بالإعلان عن المراكز الامتحانية واللجان التي تكون متوفرة فيها.

ما هي شروط التقديم على الامتحانات التمهيدية الخارجية في دولة العراق

هناك مجموعة من الشروط التي لابد أن تكون متوفرة ولابد أن يتم تحقيقها والتأكد منها بشكل كامل وهي:

يجب أن يتم تقديم النسخة الأصلية من شهادة الجنسية العراقية التي تكون تابعة لهذا الطالب.

يجب أن يتم إتاحة وتوفير عدد حوالي 8 صور من الشخصية الحديثة للطالب وتكون بخلفية رسمية وبيضاء، كما لابد أن يكون مقاسها هو 35*45.

يجب تقديم بطاقة سكن وعنوان المتقدم.

لابد من أن يتم إرفاق المستند الخاص بالاستمارة الإلكترونية المحددة والتي سوف يتم قديمها.

لابد من تسليم المستندات والوثائق الرسمية والمختلفة والتي تكون خاصة بالشخص المتقدم.

لابد أن يتم سداد كافة الرسوم المطلوبة، وبالنسبة للطلاب في المرحلة الابتدائية فلابد من أن يتم دفع مبلغ يكون حوالي 25 ألف دينار عراقي.

للاستفسار عن أسماء المراكز والشروط التفصيلية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو متابعة الإعلانات الصادرة عن مديريات التربية في كل محافظة.