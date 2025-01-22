طريقة عمل كيك البرتقال الهشة لتحلية مميزة على مائدة الإفطار

كيك البرتقال الهشة من أروع الحلويات التي يمكنك إعدادها بسهولة لتكون إضافة لذيذة على مائدة الإفطار. بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، تعلمي كيفية تحضير كيك برائحة البرتقال المنعشة وقوام هش يذوب في الفم.

كتب محمد سعد – كيك برتقال هشه من اجمل والذ المخبوزات ذات النكهة المميزة والطعم اللذيذ الممتع، والتي يمكن صناعتها في المنزل بكل سهولة ومن خلال مجموعة من المكونات المتوفرة البسيطة السهلة، وعبر مجموعة من الخطوات التي يمكن إنجازها في دقائق معدودة، وتعتبر كيك البرتقال من المخبوزات المطلوبة بشكل دائم من الكبار والصغار.

مكونات تحضير كيك برتقال هشه في المنزل

من خلال تحضير كمية من المكونات البسيطة والسهلة، يمكن عمل أفضل نوع كيك برتقال، ذو الطعم المميز السهل والرائع، والتي يمكن تحضيرها من خلال عدة خطوات بسيطة وسريعة، ومن أهم الخطوات التي يمكن من خلالها تحضير الكيك:

عدد 2 كوب دقيق

كوب سكر ابيض

نصف كوب زيت نباتي

نصف كوب عصير برتقال طازج

ربع كوب من الحليب

عدد 2 بيض بدرجة حرارة المطبخ

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة كبيرة من بشر برتقال

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

خطوات تحضير كيك البرتقال في المنزل

من خلال المكونات السابقة، تستطيع تحضير أفضل كيك بدون استخدام الفرن، سهلة وبسيطة ولا تسبب أي إرهاق مادي أو جسدي، حيث يمكنك من خلال مجموعة من الخطوات تحضير الكيك في طاسة بدون فرن وتحصلينوعلى كبك جميلة هشه، ومن أهم الخطوات:

نحضر وعاء كبير ونضع به البيض مع السكر ونخفقهم بشكل جيد حتى يصبح المزيج كريمي اللون ويتم إذابة السكر تماما.

يتم اضافة الزيت و عصير البرتقال، الحليب، والفانيليا إلى الخليط والاستمرار في التقليب ومزج المكونات حتى تتجانس مع بعضها.

إضافة بشر البرتقال حتى يضيف الكثير من الطعم والنكهة المميزة.

نقوم بنخل الدقيق ونصيف البيكنج بودر مع الملح ونقلب المكونات مع بعضها.

اضافة خليط الحليب مع عصير البرتقال ونقلب المكونات كلها معا بشكل مستمر حتى يتجانس الخليط.

في طاسة بحجم مناسب لطهي الكيك وتدهن بالزيت ونتركها تسخن على نار هادئة حتى لا يحترق الكيك أثناء التسوية.

نضيف خليط الكيك في الطاسة ونقوم بتغطيتها بغطاء محكم.

نترك الكيك على نار هادئة لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة،

يتم رفع الكيك من الطاسة بحذر ونتركه ليبرد قليلا، وبالهنا والشفا.

استمتعي بكيك البرتقال الهشة مع أسرتك، ويمكنك تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة لإضافة لمسة دافئة ولذيذة إلى إفطارك.