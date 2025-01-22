طريقة تحضير دجاج تركي شهي وسهل في المنزل لفطور رمضان

اجعلي مائدة فطور رمضان أكثر تميزًا مع وصفة الدجاج التركي الشهية التي تتميز بتوابلها الغنية ونكهتها اللذيذة. بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، يمكنك تحضير هذا الطبق الرائع الذي سيعجب عائلتك.

كتب محمد سعد – يعد الدجاج التركي بالفرن من الأطباق الشهية التي تجمع بين النكهات الغنية للتوابل والبهارات، ويعتبر خياراً مثالياً لعشاء لذيذ أو حتى مائدة عائلية، ويتميز هذا الطبق بطعمه الفريد، وقوامه الطري ولونه الذهبي الجذاب الذي يثير الشهية، فإذا كنتي تبحثين عن وصفة مميزة وسهلة لتحضير الدجاج التركي في المنزل، فتابعي الخطوات البسيطة التالية للحصول على طبق شهي سيعشقه الجميع.

دجاج تركي على مائدة فطور رمضان

لتحضير الدجاج التركي بالفرن ستحتاجين إلى المكونات التالية:

دجاجة كاملة: مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم ومنظفة جيداً.

بصلة كبيرة: مفرومة ناعماً.

ثوم: فصان مهروسان.

طماطم: عدد 2، مقشرة ومفرومة ناعماً.

معجون الطماطم: ملعقة كبيرة.

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة.

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة.

ملح: نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أخضر حار: قرن مفروم ناعماً (اختياري حسب الرغبة).

بهارات مشكلة: نصف ملعقة صغيرة.

قرفة مطحونة: ربع ملعقة صغيرة.

عصير ليمون: عصير حبة ليمون واحدة.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

يتميز هذا الطبق بأنه بسيط وسهل التحضير، حيث يمكنكِ تحضيره في خطوات قليلة ومباشرة، وإليكي طريقة التحضير بالتفصيل:

في محضرة الطعام، اخلطي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم والفلفل الحار (إذا كنتِ تفضلين النكهة الحارة)، وزيت الزيتون حتى تحصلي على خليط ناعم ومتماسك.

ثم ضعي الخليط في وعاء كبير وأضيفي الفلفل الأسود، الملح، البهارات المشكلة، والقرفة وامزجي المكونات جيداً حتى تمتزج النكهات مع بعضها.

أضيفي عصير الليمون إلى التتبيلة وامزجيه جيداً مع باقي المكونات حيث يعطي الليمون نكهة حمضية تعزز طعم الدجاج.

وزعي التتبيلة على قطع الدجاج بحيث تغطيها بالكامل من جميع الجوانب وتأكدي من توزيع التتبيلة بشكل جيد على جميع الأجزاء للحصول على طعم متجانس.

غطي الطبق بورق بلاستيكي أو غلاف محكم واتركيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات أو حتى ليلة كاملة للحصول على أقصى استفادة من التتبيلة.

سخني الفرن على حرارة متوسطة (حوالي 180 درجة مئوية).

ضعي قطع الدجاج مع التتبيلة في صينية فرن، وغطيها بورق الألمنيوم للمساعدة في الاحتفاظ بالعصارة.

أدخلي الصينية إلى الفرن واتركيها لمدة ساعة تقريباً حتى ينضج الدجاج تماماً، وتأكدي من طهي الدجاج بشكل جيد داخل الفرن لضمان نضجه الكامل.

بعد مرور ساعة، أزيلي ورق الألمنيوم وضعي الصينية تحت الشواية لبضع دقائق حتى يتحمر سطح الدجاج ويكتسب لوناً ذهبياً ومقرمشاً من الخارج.

قدمي الدجاج التركي بالفرن ساخناً مع الأرز الأبيض أو طبق من السلطة الطازجة.

قدمي الدجاج التركي مع الأرز أو الخبز لتحصلي على وجبة رمضانية متكاملة ولذيذة. استمتعي بتجربة تحضير هذا الطبق الشهي الذي يضيف لمسة مميزة إلى مائدتك.