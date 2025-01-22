تحضيرات رمضان 2025: أفكار تفريز الطعام بأقل تكلفة لتسهيل الفطور

استعدي لشهر رمضان المبارك 2025 بتجهيز تفريزات الأطعمة التي تسهل تحضير وجبات الإفطار والسحور. بخطوات بسيطة وبتكلفة منخفضة، يمكنك تخزين أطعمة متنوعة توفر عليك الوقت والمجهود خلال الشهر الكريم.

كتب محمد سعد – مع اقتراب شهر رمضان الكريم تستعد العديد من ربات البيوت لاستقبال هذا الشهر بالصيام والعبادة، والتفرغ لأداء العبادات و لتجنب مشاغل الصيام التي تتطلب قضاء ساعات طويلة في المطبخ لتحضير وجبات الإفطار، بدأت العديد من السيدات في التفكير في تجهيز تفريزات رمضانية اقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذه الأيام لذلك، قامت الكثير منهن بتخزين وتفريز بعض الخضروات والفواكه، مما يسهل عليهن استخدامها بسرعة عند الحاجة، وبالتالي استغلال أيام رمضان في الطاعة والعبادة بدلا من الانشغال بالمطبخ.

خزني قبل قدوم الشهر الكريم

تعتبر تفريزات رمضان خيار ذكي لتوفير الوقت والجهد خلال هذا الشهر الكريم، حيث تتيح لربات البيوت الاستمتاع بأيام الصيام دون الحاجة لقضاء ساعات طويلة في المطبخ خاصة مع توفر بعض أنواع الخضار بأسعار معقولة في الوقت الراهن، أصبحت هذه التفريزات مهمة لكثير من النساء لسهولة استخدامها وسرعة تحضيرها.

تفريز الفراخ لشهر رمضان

واحدة من أبرز تفريزات رمضان التي تجهزها السيدات هي تفريز الدجاج، الطريقة المثلى لهذا هي تقطيع الدجاج وإعداد وجبات متنوعة منها على سبيل المثال، يمكن استخدام أربعة دجاجات لتحضير ما يلي:

استخدام صدور الدجاج المخلية لتحضير البانيه.

تقطيع الدجاج إلى قطع صغيرة لعمل الشاورما.

تتبيل دجاجة كاملة وشويها.

استخدام الأجنحة والدبابيس لتحضير وصفة تشبه كنتاكي.

استغلال كبد الدجاج في تحضير أرز بالخلطة.

استخدام صدور الدجاج لتحضير كفتة الدجاج.

طريقة تخزين الطماطم لشهر رمضان

تعتبر الطماطم من العناصر الأساسية في المطبخ، حيث تستخدم في العديد من الأطباق يمكن تخزينها بسهولة لضمان توافرها طوال شهر رمضان إليك خطوات بسيطة لعملية تفريز الطماطم بشكل صحيح:

ابدأي بشراء كمية كبيرة من الطماطم الطازجة وتأكد من غسلها جيدا للتخلص من الأتربة.

بعد ذلك استخدمي الخلاط لفرم الطماطم حتى تحصلي على خليط ناعم.

اسكبي الخليط في قدر مناسب وضعيه على النار قومي بطهيه حتى ينضج تماما.

بعد نضج الطماطم اتركيها لتبرد تماما قبل تعبئتها في أكياس تخزين.

احفظي الأكياس في الفريزر وستكون الطماطم جاهزة للاستخدام خلال الشهر الكريم.

طريقة تفريز البرتقال لعمل عصير البرتقال

مع قدوم موسم البرتقال يفضل الكثير من السيدات تخزين هذه الفاكهة للاستفادة منها في شهر رمضان، سواء لتحضير العصائر أو الحلويات مثل المهلبية، إليك كيفية تفريز البرتقال بشكل سليم:

ابدئي بشراء كمية وفيرة من البرتقال الطازج، ثم اغسليه واتركيه ليجف تماما.

بعد ذلك قومي بعصر البرتقال وتصفيته جيدا للحصول على عصير نقي.

وزعي العصير في أكياس خاصة بالتفريز أو في عبوات لحفظ العصائر، وضعيها في الفريزر.

يمكنك أيضا تقطيع البرتقال إلى شرائح وتخزينها في أكياس التفريز، وتستخدمها لاحقا في تزيين الحلويات.

تفريز الأطعمة قبل رمضان يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، مما يتيح لك التركيز على العبادة والاستمتاع بوقتك مع الأسرة. ابدأي التحضير الآن لتنعمي بشهر مبارك بلا ضغوط.