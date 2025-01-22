للإفطار الشهي اليومي في الصباح تعرفي علي كيكة السبع ملاعق الاقتصادية

استعدي لشهر رمضان المبارك 2025 بتجهيز تفريزات الأطعمة التي تسهل تحضير وجبات الإفطار والسحور. بخطوات بسيطة وبتكلفة منخفضة، يمكنك تخزين أطعمة متنوعة توفر عليك الوقت والمجهود خلال الشهر الكريم.

كتب محمد سعد – يرغب الكثير من الأشخاص تناول وجبة إفطار خفيفة في الصباح وبالتالي يريدون معرفة تحضير كيفية السلع ملاعق الاقتصادية، حيث يمكن تحضيرها بأبسط المكونات والتي قد تكون متواجدة في المنزل، كما يمكن تناولها في الصباح بجانب كوب من القهوة أو المتكافئة أو أي مشروب اخر دافئ، وبالتالي ترغب ربات البيوت في معرفة مكوناتها وطريقة عملها من أجل تحضيرها والاستمتاع بها مع أفراد اسرتهم حيث أنها مفيدة جدا وتغذي الاطفال والكبار، وهو ما سنقدمه لكم في هذا المقال.

كيكة السبع ملاعق الاقتصادية

هناك مجموعة من المكونات إلي من اللازم تحضيرها لكي تحصلي على كيكة هشة وبنذتق طيب وهي كالتالي:

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

القليل من الملح.

سبع ملاعق من الدقيق.

سبع ملاعق من الحليب.

ملعقتين كبيرة كاكاو.

عدد ثلاث بيضات.

عدد ثلاث ملاعق سكر.

سبع ملاعق زيت.

طريقة تحضير كيكة السبع ملاعق الاقتصادية

يمكنك اتباع هذه الطريقة لعمل كيكة السبع ملاعق باحلى طعم ورايحة، حيث جاءت الطريقة كالتالي:

أضيفي البيض والفانيليا والسكر واخلطيهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي إلى أن تحصلي على قوام كريمي، بعدها أضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق إلى أن يختفي الزيت.

ومن ثم احضري إناء واسع وضعي به كلا من الدقيق والكاكاو والبكينج بودر والملح ثم قلبيهما جيدا لكي تتداخل المكونات معا.

في هذه الخطوة ضعي عليهم الخليط السابق تدريجيا وقلبي جيدا لكي تتجانس المكونات معا.

بعد ذلك قومي بتسخين الفرن ويفضل القيام بذلك قبل تحضير الكيك.

بعدها احضري صينية وادهنيها بالزيت أو الزبد وضعي بها خليط الكيك، ومن ثم ضعيها في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 180.

بعدها اختبري نضح للكيك من خلال استخدام عود خشبي أو السكين.

بعد أن تنضج اخرجيها يمن الفر مشروب ساخن آخر.

تفريز الأطعمة قبل رمضان يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين، مما يتيح لك التركيز على العبادة والاستمتاع بوقتك مع الأسرة. ابدأي التحضير الآن لتنعمي بشهر مبارك بلا ضغوط.