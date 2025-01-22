طريقة عمل الباتيه الهش الاقتصادي ببيضة واحدة فقط

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة اقتصادية وسهلة لتحضير الباتيه الهش بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، فإليكِ الطريقة باستخدام بيضة واحدة فقط. هذه الوصفة مثالية لتقديم وجبة خفيفة لذيذة لجميع أفراد الأسرة.

كتب محمد سعد – يعتبر الباتيك هو واحد من أنواع المعجنات الغير عربية التي تكون من المطبخ الأوروبي، ولكنها انتشرت بشكل كبير سريع في الوطن العربي وحصلت على إعجاب الكثير من الأشخاص وهو يكون عبارة عن عجينة طرية ولذيذة جدا، كما أنها تتضمن على حشوات مميزة وتكون على حسب رغبة كل شخص، وذلك حيث يوجد باتيه بالشوكولاتة أو الجبنة أو حشوات مفضلة أخرى، مع العلم أنه يكون من المخبوزات التي تكون عالية في السعر وذلك على الرغم من أنه يمكن تحضيرها في البيت بطريقة بسيطة وإمكانيات متوفرة.

عمل الباتيه الهش

يمكنك تحضير الباتيه في البيت من خلال مجموعة من المكونات البسيطة وهي تكون كما يلي:

2 ملعقة من الزبدة ولابد أن تكون في درجة حرارة الغرفة.

بيضة تكون متوسطة في الحجم.

3 كوب من الدقيق.

2 ملعقة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة لبن بودرة.

كوب من الحليب.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الخل.

خطوات تحضير الباتيه في البيت

بعد معرفة جميع المكونات المطلوبة يمكنك تحضير الباتيه فى المنزل من خلال الخطوات التالية:

في البداية نرفع اللبن على النار وعندما يكون دافئ نضع السكر والخميرة عليه وبعد ذلك يتم رفعه من على النار.

ويتم تقليب جميع هذه المكونات ويتم تركها إلى أن تتفاعل الخميرة.

نقوم بعدها بإحضار وعاء مختلف و نقوم بإضافة كل من البيض والخل معا ثم يتم تقليبها الى أن تتجانس جميع المكونات.

نضع الحليب البودرة وكذلك الدقيق و الملح إلى البيض والخل بشكل تدريجي مع استمرارية التقليب وذلك حتى تتجمع هذه العجينة على شكل كورة، ونضيف الخميرة والحليب مع العجن حتى تتشكل معنا عجينة ناعمة لا يوجد بها تكتلات.

نقوم بإضافة الزبدة حتى تكون طرية مع الاستمرارية في العجن.

نترك العجينة حوالي ساعة ونبدأ بالتشكيل حتى نحصل على الشكل المعتاد للباتيه مع إضافة الحشوة التي تفضلها.

ثم ندخل الباتيه إلى الفرن، ونتركه إلى أن ينضج ثم نخرجه من الفرن.

استمتعي بتحضير الباتيه الهش في منزلك ببيضة واحدة فقط، وقدميه مع الشاي أو العصير كوجبة خفيفة اقتصادية ومثالية.