طريقة عمل كيكة الحلة الاقتصادية بالكاكاو في المنزل

إذا كنتِ ترغبين في تحضير حلوى لذيذة وسهلة بمكونات بسيطة، جربي كيكة الحلة الاقتصادية بالكاكاو. هذه الوصفة لا تحتاج إلى فرن، وتُحضّر بسهولة على البوتجاز، لتكون خيارًا مثاليًا لتحلية اقتصادية وشهية.

كتب محمد سعد – كيكة الكاكاو تعد واحدة من الحلويات اللذيذة التي يفضلها الجميع من الكبار إلى الأطفال إذا كنت ترغبين في طريقة سريعة وسهلة لتحضيرها دون الحاجة للفرن، فإن كيكة الكاكاو المطبوخة على النار هي الخيار الأمثل، حيث تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة وسهولة تحضيرها، مما يجعلها مناسبة حتى لمن لا يملكون خبرة كبيرة في الطهي.

طريقة عمل كيكة الحله الاقتصاديه

تعتبر كيكة الكاكاو من الحلويات المحبوبة التي تضفي لمسة مميزة على أي مناسبة، إليك المكونات الضرورية لتحضير هذه الحلوى الشهية باتباع الخطوات التالية:

كوب ونصف من الدقيق

نصف كوب من الكاكاو البودرة

كوب سكر

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

رشة ملح

نصف كوب زيت نباتي

كوب حليب

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب ماء ساخن

طريقة عمل كيكة الكاكاو بالحلة الاقتصادية

كيكة الكاكاو هي واحدة من الحلويات الرائعة التي تجذب الكثيرين لما لها من طعم لذيذ وملمس ناعم، إليك الخطوات التي تساعدك على تحضيرها بسهولة باتباع الآتي:

في وعاء كبير قومي بخلط الدقيق، الكاكاو البودرة، البيكنج باودر، البيكنج صودا، ورشة الملح جيد.

أضيفي السكر واستمري في تقليب المكونات الجافة حتى تتجانس.

في وعاء آخر اخلطي البيض مع الفانيليا، الزيت، والحليب باستخدام خلاط يدوي حتى تتمازج المكونات تمام.

أضيفي المكونات السائلة إلى الجافة بطريقة تدريجية مع استمرار التقليب حتى تحصلي على خليط متجانس وناعم.

قومي بإضافة الماء الساخن تدريجي مع التحريك حتى يصبح الخليط سائل بعض الشيء.

ادهني قاع الحلة بقليل من الزيت، وضعي ورق زبدة في القاع لتجنب الالتصاق.

اسكبي خليط الكيكة في الحلة، ثم غطيها بإحكام بواسطة غطاء مناسب أو فوطة مطبخ نظيفة للتقليل من تكثف البخار.

قومي بوضع الحلة على نار منخفضة جدا واتركيها لمدة تتراوح بين 35 إلى 45 دقيقة.

يفضل التأكد من نضوج الكيكة عن طريق إدخال عود خشبي وإذا خرج نظيفا فهذا يعني أن الكيكة قد نضجت بالكامل.

بعد ذلك ارفعي الحلة عن النار واتركي الكيكة تبرد تمام قبل قلبها على طبق التقديم.

استمتعي مع عائلتك بكيكة الحلة الهشة واللذيذة، فهي وصفة اقتصادية وسريعة التحضير بمذاق لا يُقاوم.