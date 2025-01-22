طريقة عمل كيكة الحليب الساخن لقوام طري ومذاق مميز

كيكة الحليب الساخن من الوصفات الشهية التي تتميز بقوامها الطري ومذاقها الغني. باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، يمكنك تحضير هذه الكيكة اللذيذة في المنزل لتكون إضافة رائعة إلى قائمة الحلويات المفضلة لديك.

كتب محمد سعد – كيكة الحليب الساخن واحدة من أشهر أبسط أنواع الكيك التي تمتاز بجمال الطعم والقوام الطري ويحبها الصغار والكبار، ويمكن تناولها على الافطار أو العشاء مع الشاي أو القهوة، و في هذا المقال، سنستعرض طريقة كيكة الحليب الساخن خطوة بخطوة للحصول على نتيجة مميزة.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

لعمل كيكة الحليب الساخن يجب أن نوفر هذه المكونات:

2 كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

1 كوب من السكر.

4 بيضات كبيرة الحجم.

1 كوب من الحليب.

نصف كوب من الزبدة.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن

في وعاء متوسط الحجم، قم بنخل الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، حيث يساعد النخل على تجانس المكونات ودخول كمية من الهواء، مما يساهم في الحصول على كيكة هشة وخفيفة.

في وعاء آخر، قم بخفق البيض مع السكر باستخدام مضرب كهربائي أو يدوي. استمر بالخفق لمدة 5 دقائق حتى يتضاعف حجم الخليط ويصبح لونه فاتح وقوامه كريمي.

في قدر صغير على نار متوسطة، قم بتسخين الحليب مع الزبدة حتى تذوب الزبدة تماما ويصبح المزيج ساخنا دون أن يصل لدرجة الغليان.

أضف خليط الدقيق تدريجيا إلى خليط البيض والسكر، وقم بالتقليب بلطف باستخدام ملعقة خشبية لضمان الحفاظ على الهواء داخل الخليط.

بعد ذلك، أضف الحليب الساخن بالتدريج واستمر بالتقليب حتى يتجانس الخليط تماما.

صب الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة أو مبطن بورق الزبدة.

ضع القالب في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

اخبز الكيكة لمدة تتراوح بين 30-35 دقيقة.

يمكن اختبار النضج بخروج عود خشبي نظيفا عند إدخاله في منتصف الكيكة.

اترك الكيكة لتبرد تماما قبل تقطيعها.

يمكنك تزيينها بطبقة خفيفة من السكر البودرة أو تقديمها كما هي مع كوب من الشاي أو القهوة.

طريقة عمل كيكة مثالية

يعتبر الحليب الساخن أحد الأسرار التي تمنح الكيكة قوامها المميز.

لضمان نجاح الكيكة، تأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

يمكن إضافة نكهات إضافية مثل قشر البرتقال أو القرفة لإضفاء لمسة خاصة.

جربي كيكة الحليب الساخن واستمتعي بمذاقها الرائع وقوامها الطري. قدميها مع كوب من الشاي أو القهوة لتكون تحلية مثالية لجميع أفراد الأسرة.