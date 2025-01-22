البريد الجزائري يعلن عن خدمات جديدة: تعرف على الشروط والتفاصيل

أعلن البريد الجزائري عن إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير حلول عملية للمواطنين. تتطلب بعض هذه الخدمات شروطًا محددة لضمان استفادة الجميع منها بسهولة وسلاسة.

كتب محمد سعد – قامت مؤسسة بريد الجزائر بالاعلان عن إطلاق عدد من الخدمات الجديدة لعام 2025، تلك الخدمات تعمل على تحسين تجربة العملاء وتزيد من مستوى الأمان والراحة بواسطة الاستعانة بأحدث التقنيات، وهذه الخطوة من ضمن التطور التكنولوجي الذي يمر به القطاع، والعمل على سد كافة المتطلبات اليومية للمواطنين، لمزيد من التفاصيل تابعوا معنا مقال اليوم.

البريد الجزائري

توجد ضمن الخدمات الجديدة مجموعة من التحسينات التي تساهم فى تحسين عمليات المعاملات المالية، وتكون أبرز الخدمات فيما يلي:

يستطيع العملاء الاطلاع على أرصدتهم وجميع معاملاتهم بشكل سهل وآمن عن طريق الهواتف المحمولة في أي وقت من اليوم.

يستطيع العملاء إجراء المدفوعات من خلال تطبيق بريد الجزائر الموجود على كافة الهواتف الذكية فهو أداة آمنة وسهلة فى القيام بالمعاملات المالية.

يوفر بريد الجزائر خدمة الإشعارات الفورية، التي يكون إرسالها للعملاء عند إجراء أي معاملة مالية، منها القيام بالسحب أو الإيداع أو التحويل.

شروط خدمات بريد الجزائر لعام 2025

يلزم على كافة المواطنين التعرف على شروط الاستفادة من خدمات بريد الجزائر، والتي قد جاءت على النحو الآتي:

أن يكون الشخص لديه الجنسية الجزائري ومقيم بشكل مستمر في أي ولاية بدولة الجزائر.

ان يكون يمتلك المتقدم حساب بريدي مفتوح وساري الصلاحيه.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن سن 18 عام.

يجب تقديم صورة بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر وساري الصلاحيه.

يجب إجراء كل التحديثات اللازمة على البيانات الشخصية بشكل دوري وفعال.

طرق تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر 2025

من الخدمات الجديدة المقدمة من قبل البريد الجزائرى ما يلي:

إمكانية القيام بتفعيل أو إعادة إصدار البطاقة الذهبية عن طريق الهاتف، دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب البريدية.

يستطيع العملاء تتبع الطرود البريدية، والقيام بتعديل وجهات التسليم، أو تقديم طلب استرجاع الطرود عبر هواتفهم المحمولة.

تستطيع التسجيل في هذه الخدمات الجديدة عبر زيارة أقرب مكتب بريدي لتحديث بيانات حساباتهم.

يمكن استخدام التطبيق الرسمي لبريد الجزائر الموجود على متجر التطبيقات.

تستطيع التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل جميع المزايا الجديدة التي قد تم طرحها.

يمكن لجميع العملاء تجديد البطاقة الذهبية عبر الموقع الرسمي لبريد الجزائر، ويتم إدخال رقم الحساب الجاري (CCP) والرمز السري الموجود بالحساب، ثم إرسال الطلب لتجديد البطاقة.

الخدمات الجديدة التي يقدمها البريد الجزائري تعكس التزامه بتقديم حلول مبتكرة للمواطنين. يُنصح بالاطلاع على الشروط والتفاصيل للاستفادة الكاملة من هذه الخدمات.