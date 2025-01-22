التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025: رابط وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إتاحة رابط التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. يمكن الآن التسجيل إلكترونيًا بسهولة للحصول على هذه المساعدة المالية.

كتب محمد سعد – مع بداية عام 2025 أعلنت وزارة العمل المصرية عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1000 جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات التي تعتمد على الأعمال اليومية أو الحرفية التي لا توفر لها دخل ثابت، وتعتبر هذه المنحة من أبرز المبادرات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لتخفيف العبء المالي على العمال الزراعيين والحرفيين وغيرهم من الفئات المستحقة، كما كشفت الوزارة عن ضوابط وشروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025، والتي تم تحديدها وفقا للقرار الصادر من وزير القوى العاملة برقم 162 لعام 2019، هذا القرار ينص على صرف 6 منح سنويا لهذه الفئات، مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويوفر لهم دعما مستداما.

رابط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025، يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط المخصص.

اختر خيار لتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025.

أدخل البيانات المطلوبة بعناية، مثل: رقم بطاقة الهوية الوطنية، صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي، مستند يوضح حالة ومهنة العامل، وثيقة تثبت عنوان سكن العامل الحالي، بالإضافة إلى فواتير الغاز والكهرباء والمياه.

بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر إرسال الطلب لتقديمه بشكل رسمي.

باتباع هذه الخطوات، يتمكن المواطن من التقديم بنجاح للحصول على الدعم المقدم عبر المنحة.

ما هي اهم شروط التسجيل في العمالة الغير منتظمة

للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2025، يجب أن تتوافر في المتقدم عدة شروط أساسية، وهي كما يلي:

أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية المصرية.

ألا يكون لديه أي سجلات تجارية مسجلة باسمه.

يجب أن تكون الحرفة التي يعمل بها مذكورة في بطاقة الرقم القومي.

ضرورة تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة.

أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 و60 عاما.

تكرار شرط تسجيل اسم المتقدم في مديرية القوى العاملة لضمان صحتها.

هذه الشروط تضمن استحقاق المتقدم للحصول على الدعم المقدم من المنحة.

إذا كنت من المستحقين، فلا تفوت فرصة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2025. يُرجى زيارة الرابط الرسمي لوزارة القوى العاملة واتباع الخطوات المحددة لإتمام عملية التقديم.