التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025: الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2025 لدعم الأسر الأكثر احتياجًا. يهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية لتحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة الالتزام بالشروط وتقديم الأوراق المطلوبة للتسجيل.

كتب محمد سعد – يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تقديم الدعم المالي للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 5.2 مليون أسرة مصرية، أي ما يعادل حوالي 22 مليون شخص، وهو ما يعكس حجم التزام الدولة بتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، يسعى البرنامج إلى مواجهة التحديات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال توفير حياة مستقرة وكريمة للمستفيدين.

لأوراق المطلوبة التسجيل في تكافل وكرامة 2025

أعلنت الوزارة عن المستندات الضرورية للتسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة، والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، بالإضافة إلى نسخ من شهادات الميلاد كما يتطلب تقديم وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق، إلى جانب شهادة قومسيون طبي تثبت درجة الإعاقة بنسبة 50% أو أكثر علاوة على ذلك، يجب إرفاق إيصالات استهلاك الكهرباء وبعض المستندات الأخرى المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل في برنامج نكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة معايير لضمان وصول دعم تكافل وكرامة إلى المستحقين، حيث يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في القطاعين العام أو الخاص، أو يتلقى دخلا ثابتا من أي مصدر آخر.

يشترط أن يكون المتقدم غير مالك لعقار أو منزل عالي القيمة.

لا يسمح للمتقدمين بامتلاك سجلات تجارية، محال تجارية، أو أصول كبيرة مثل الأراضي.

يجب أن لا تتجاوز مصروفات التعليم لأبناء المتقدم 3000 جنيه سنويا.

يشترط ألا يكون المتقدم يتلقى دخلا منتظما من جمعيات خيرية أو أهلية.

لا يسمح للمتقدمين بامتلاك معدات ثقيلة مثل اللودر أو الخلاطات، أو أي معدات ذات قيمة كبيرة.

ما هي أهمية برنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج تكافل وكرامة جزءا من الجهود الحكومية المصرية الرامية إلى تقديم الدعم المالي للفئات الأكثر احتياجا، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية، من خلال تقديم دعم شهري ثابت، يساعد البرنامج الأسر المستفيدة على تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

برنامج تكافل وكرامة 2025 فرصة هامة لدعم الأسر المستحقة. تأكد من استيفاء الشروط وتجهيز الأوراق اللازمة قبل التوجه للتسجيل لضمان الحصول على الدعم.