موعد صرف معاشات فبراير 2025 وخطوات الاستعلام عبر التأمينات الاجتماعية

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، مع إتاحة خدمة الاستعلام عن المعاشات إلكترونيًا. يوفر هذا الإجراء للمستفيدين وسيلة سهلة لمعرفة تفاصيل صرف المعاشات وتجنب الازدحام.

كتب محمد سعد – بعد تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارا من 1 يناير 2025، وتستعد الهيئة لتسهيل عمليات الصرف على حوالي 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، خاصة مع قرب شهر رمضان والاحتياجات التي تزداد خلاله، كما تم اتخاذ تدابير لضمان عدم حدوث زحام من خلال زيادة عدد نقاط الصرف، بما في ذلك فروع البريد والبنوك وماكينات الصرف الآلي، ينصح المستفيدون بالتأكد من تحديث بياناتهم لضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات ديسمبر في الموعد المحدد، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، رغم الشائعات التي أثيرت حول إمكانية تبكير موعد الصرف بسبب انخفاض درجات الحرارة، وأوضحت الهيئة أن عملية الصرف ستبدأ في 1 فبراير 2025، كما وفرت إمكانية الاستعلام عن تفاصيل المعاش، موعد الصرف، وأماكن منافذ التوزيع عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، لتسهيل الوصول إلى المعلومات لجميع المستفيدين.

طريقة الاستعلام على معاشات فبراير

لتوفير راحة أكبر للمواطنين، تقدم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن تفاصيل المعاشات، مما يسهل على المستفيدين الحصول على المعلومات دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب لإجراء الاستعلام، يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

بعد ذلك، اختر خيار صاحب المعاش من القائمة الرئيسية على الموقع.

ستجد قائمة بالخدمات المتاحة، اختر منها الخدمات التأمينية.

في هذه المرحلة، حدد خيار الاستعلام عن البيانات الأساسية للمعاش.

ستطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر استعلام، وبعدها سيتم عرض كافة البيانات الخاصة بمعاشك، بما في ذلك تفاصيل قيمة المعاش، تاريخ صرفه، وأي معلومات أخرى ذات صلة.

من خلال هذه الخدمة، يمكن للمستفيدين الحصول على تحديثات دقيقة وفورية حول معاشاتهم دون الحاجة إلى زيارة المكاتب، مما يساهم في توفير الوقت والجهد.

لضمان الحصول على المعاش بسهولة، يُنصح المستفيدون بالاستعلام عن تفاصيل الصرف عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، والالتزام بالمواعيد المحددة.