عاجل: السعودية تقرر توطين مهنة جديدة بنسبة 100% وتغلق فرص العمل للأجانب

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بتوطين مهنة جديدة بنسبة 100%، مما يعني إنهاء فرص العمل للأجانب في هذا القطاع. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وفق رؤية 2030.

كتب محمد سعد – في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة عمل تشجع الكوادر الوطنية على التميز والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، أعلنت الجهات المعنية عن قرار هام يهدف إلى رفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات الدولة لدعم الشباب وتوجيههم نحو قيادة القطاعات الحيوية، بما يعزز من خبراتهم العملية في بيئات العمل الحديثة والمتطورة جكحبد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرار وأهدافه

يتضمن القرار الذي تم اتخاذه العديد من الإجراءات التي تضمن زيادة مشاركة المواطنين في قطاع التشغيل والصيانة أولى هذه الإجراءات هو رفع نسبة التوطين في مستوى الإدارة العليا لتصل إلى 100%، مما يعني أن الفرص القيادية ستكون محصورة للمواطنين فقط، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتمكين الشباب من اتخاذ القرارات الهامة في المؤسسات الحكومية.

كما تم رفع نسبة التوطين في المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للمهندسين والفنيين المحليين للمشاركة في المشاريع الهندسية والتقنية التي تعتبر من الأعمدة الأساسية للتنمية في المملكة.

كذلك تم رفع نسبة التوطين في المستوى الإشرافي إلى 100%، مما يضمن إشراف المواطنين على عمليات التشغيل والصيانة، وبالتالي تعزيز الكفاءة والشفافية في تنفيذ المشاريع الحكومية.

أثر القرار على سوق العمل المحلي

يساهم هذا القرار في تعزيز قدرة الكوادر الوطنية على الاضطلاع بدور أكبر في المجالات التشغيلية والصيانة من خلال رفع هذه النسب يتم إتاحة الفرصة للمواطنين للتفاعل بشكل أكبر مع المشاريع التنموية، مما يعزز من خبراتهم ويطور مهاراتهم إضافة إلى ذلك يعكس القرار رغبة الدولة في استثمار الكوادر المحلية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تفعيل دور الشباب في قطاعات حيوية.

يُعد توطين المهن جزءًا من جهود السعودية لدعم مواطنيها وتعزيز فرص العمل الوطنية. يُنصح المغتربون بمواكبة القرارات الجديدة والتكيف مع التطورات في سوق العمل السعودي.