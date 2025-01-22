عاجل: أمر ملكي جديد يزف بشرى سارة للمغتربين في السعودية

في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تحسين ظروف الإقامة والعمل، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا يزف بشرى سارة لجميع المغتربين. القرار يعكس التزام المملكة بدعم الوافدين وتوفير بيئة معيشية مريحة ومناسبة.

كتب محمد سعد – اعتبر معظم خبراء الاقتصاد هذه الخطوة واحدة من أهم وأذكى الخطوات التي أعلنت عنها المملكة مؤخرا للنهوض باقتصاد أي دولة وذلك لأنها تحمل بين طياتها الكثير من الامتيازات والتيسيرات لمن يحملها، وجدير بالذكر أن الإقامة الدائمة تتيح لمن يحملها امتيازات على رأسها التخلص من الرسوم التي يدفعها للتجديد السنوي، وهي من أهم المميزات التي يحصل عليها المغتربين الراغبين في العيش والاستقرار داخل المملكة لفترات زمنية طويلة، كما أن الحكومة تحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر مما يسهم في دعم الدولة من خلال الإجراءات والقرارات المهمة التي تُطلق بين الحين والآخر تتهثت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

حتى يتمكن المغتربون من الحصول على إقامة دائمة داخل أراضي المملكة والاستفادة من جميع التيسيرات والامتيازات التي توفرها الدولة ينبغي توفر مجموعة من الشروط والبنود الأساسية، والتي يأتي على رأسها ما يلي:

ضرورة امتلاك تأشيرة دخول إلى أراضي المملكة سارية وصالحة المدة.

وجود شهادة صحية للمقيم تثبت أنه لا يعاني من أي أمراض معدية.

قضاء أكثر من 10 سنوات داخل أراضي المملكة.

أن يكون الدخل السنوي للمتقدم أكثر من 800 ألف ريال مع ضرورة تقديم ضمان مالي للجهات المختصة.

وجود شهادة تثبت اللياقة الصحية وشهادة حسن السير والسمعة.

ضرورة أن يكون سجل المتقدم خاليًا من أي قضايا جنائية.

أن يكون لدى المتقدم وظيفة أو عمل داخل أراضي المملكة.

وجود دعم مادي ونفسي للمتقدم وأسرته.

التمتع بسمعة طيبة وسجل حافل بالإنجازات داخل الدولة.

ألا يكون المتقدم متورطًا في أي قضايا تتعلق بأمن المملكة.

متطلبات الحصول على إقامة دائمة في المملكة

أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إمكانية حصول المغتربين على فرصة للإقامة الدائمة، مع ضرورة استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، والتي يأتي على رأسها إقامة الفرد أكثر من 10 سنوات داخل أراضي الدولة، بالإضافة إلى البنود التالية:

الالتزام بقوانين وتعليمات المملكة واحترام الثقافة والتقاليد السعودية.

وجود تأمين صحي للمتقدم وأسرته.

سداد رسوم الإقامة الدائمة التي تتناسب مع الأسعار المتوسطة في الدولة.

إمكانية حصول الأجانب الذين يستثمرون برأس مال لا يقل عن 10 ملايين ريال سعودي على الإقامة الدائمة.

هذا الأمر الملكي الجديد يمثل دعمًا كبيرًا للمغتربين في السعودية، مما يعزز علاقتهم بالمملكة ويخفف من أعبائهم. يُنصح بمتابعة التفاصيل عبر القنوات الرسمية لمعرفة المزيد عن القرار.