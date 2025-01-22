عاجل: السعودية تعلن إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب بعض الجنسيات بموافقة خادم الحرمين

في خطوة هامة، وافق خادم الحرمين الشريفين على إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب بعض الجنسيات في المملكة العربية السعودية. يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة لتخفيف الأعباء المالية عن المغتربين وتعزيز بيئة العمل والإقامة في المملكة.

كتب محمد سعد – انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من القرارات والأخبار المهمة والتي منها أنه تم إلغاء رسوم المرافقين، وأن الهيئة العامة للجوازات قامت بتوضيح هذا الامر، ولذلك في المقال التالي سنقوم بعرض الإعلان الذي تم إصداره عن إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب الجنسيات ذشطود بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب الجنسيات

قد أعلن من قبل المملكة العربية السعودية عن بعض الفئات التي تكون معفية من رسوم المرافقين، ومنهم الجنسية الفلسطينية، وأيضا الأجانب الذين يكونون حاملين لوثائق مصرية، والسكان في اتحاد ميانمار، وحاملي جنسية تركستان، وسكان البلوشي كل هؤلاء يكونون معافين من دفع رسوم المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، وهذا وفقا للإعلان الذي تم إعلانه من قبل المديرية العامة للجوازات، والتي تمت موافقتها من قبل خادم الحرمين الشريفين.

كما يتم إعفاء الأطفال الذين لم يبلغوا 18 عام، وأبناء السيدات السعوديات، والشركات التي تتألف من أربعة اشخاص أو اقل تشملهم أيضا الإعفاء، وتشمل الإعفاء جميع السيدات خاصة الذين لم يبغن سن الزواج.

عقوبة التأخير عن دفع رسوم المرافقين

في حالة التأخير في دفع الرسوم لأول مرة يتم دفع غرامة قدرها 500 ريال سعودي، وفي حالة التأخير للمرة الثانية يتزيد الغرامة إلى 1000 ريال سعودي، وفي حالة التأخير للمرة الثالثة أيضا سيتم زيادة الغرامة الخاصة بك إلى 1000 ريال أيضا والترحيل من البلاد.

هكذا نكون قد انتهينا من المقال الخاص بنا والذي عرضنا فيه موضوع مهم يتساءل عنه الكثير من الناس في الفترة الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وهو الحقيقة وراء إلغاء رسوم المرافقين لأصحاب الجنسيات، وعرضنا الأشخاص والجنسيات المعفاة في المقال السابق، كما أننا عرضنا عليكم عقوبة التأخير عن دفع رسوم المرافقين.

يُعتبر هذا القرار بمثابة دعم كبير للمغتربين من الجنسيات المستفيدة، ويساهم في تحسين مستوى الحياة لهم. يُنصح بالاطلاع على التفاصيل عبر القنوات الرسمية لمعرفة الجنسيات المشمولة في هذا القرار.