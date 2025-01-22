كارثة جوية تهدد 12 دولة من بينها السعودية والإمارات: تحذيرات بحدوث فيضانات لمدة 10 أيام

حذر كادر الطقس في تقرير عاجل من كارثة جوية تهدد 12 دولة من بينها السعودية والإمارات، حيث يُتوقع أن تستمر تأثيراتها لمدة 10 أيام. تشمل التحذيرات احتمالية حدوث فيضانات قوية قد تُغرق العديد من المناطق، ما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر.

كتب محمد سعد – يُراقب كادر التنبؤآت الجوية في طقس العرب تتابُع المؤشرات على حدوث تغيرات جذرية في الأنظمة الجوية لصالح منطقة بلاد الشام وعُموم دول الخليج العربي، ويُتوقع أن تعمل على نشوء أحوال جوية غير مستقرة، تتميز بتأثيرها الواسع وطولها زمنياً، في الفترة الممتدة من 26 أبريل / نيسان وحتى 5 مايو / أيار المُقبل بسذطق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتوقع مُختصون في طقس العرب أن تشمل هذه الأحوال الجوية غير المُستقرة 12 دولة عربية من دول المنطقة بشدة متفاوتة، وهي:

السعودية

الأردن

فلسطين

سوريا

لبنان

العراق

الكويت

قطر

البحرين

الإمارات

سلطنة عُمان

اليمن

ويُتوقع أن تترافق الحالة الماطرة الإقليمية بعدد من الظواهر الجوية الهامة والبارزة والتي تتلخص بما يلي:

سحب ركامية رعدية تتشكل في العديد من المناطق.

تساقط الأمطار على شكل زخات غزيرة تسبب بجريان السيول والأودية أحياناً.

تساقط زخات البَرد الكثيفة أحياناً والمُتراكمة.

شدة العواصف الرعدية والصواعق.

نشوء تيارات من الرياح الهابطة وتشكل موجات الغبار الكثيفة أحياناً.

وينوه طقس العرب إلا أنه لا يمكن الحكم النهائي على تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة نظراً لبعد الفترة نسبياً واتساع هامش الخطأ من الان، وسيقوم طقس العرب باصدار التقارير والتوقعات وفق المستجدات اولا بأول.

يُحث الجميع على متابعة آخر التحديثات من مصادر الطقس الرسمية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، بما في ذلك البقاء في الأماكن المرتفعة والابتعاد عن المناطق المنخفضة أو المعرضة للفيضانات.