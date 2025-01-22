أمر ملكي يحسم الجدل حول موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي هذا الشهر

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا حسم الجدل حول موعد صرف المكرمة الملكية لهذا الشهر، حيث سيتم صرفها لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. هذا القرار يُعد بمثابة دعم إضافي للأسر المستحقة ويأتي في إطار جهود المملكة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.

كتب محمد سعد – يترقب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول المكرمة الملكية، والتي تصرف كل عام في شهر رمضان لكل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، والتي يتم صرفها بشكل معتاد في منتصف أو أواخر شهر رمضان، واقتربت العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان تنقضي، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف المكرمة الملكية وهل سيتم صرفها في الأسبوع المقبل أم مازال لم يتم تحديد موعد لصرفها، كل هذا سوف نوضحه لكم في أخر أخبار المكرمة قحقزل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

حول أخر الأخبار التي تتعلق بموعد صرف المكرمة الملكية في رمضان لم يوجد أي جديد بخصوص هذا الشأن، حيث سيتم صرف الضمان في أول الشهر الجديد للمؤهلين لدفعة شهر إبريل 2023، حيث أن هذا موعدها الشهري للإيداع، ولكن لا يوجد جديد، وبالنسبة للمكرمة لا جديد بشأنها، فالمكرمة تنزل مرة واحد وبأمر ملكي في شهر رمضان، حيث يصدر الملك سلمان أوامره بصرفها وتبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع المؤهلين من المكرمة، فكل أسرة تحصل عليها حسب القيمة المكررة، فالمكرمة لا تحتاج إلى تسجيل أو غير هذا، فقط يحتاج الفرد للتأهل للضمان.

كم قيمة المكرمة الملكية للأسرة؟

المكرمة الملكية لم يتم تحديد لقيمتها حتى الآن، ولكن في الغالب ستكون بنفس القيمة التي نزلت في العام الماضي، وستكون المكرمة بنفس القيم الأتية:

للعائل يحصل على مبلغ 1000 ريال سعودي.

للتابع يحصل على 500 ريال سعودي.

والجدير الذكر أن المكرمة الملكية في العام الماضي لم يتم صرفها فيشهر رمضان، بل تم صرفها في شهر شوال وحصل عليها كل مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور فقط.

من المتوقع أن يتم صرف المكرمة الملكية في الموعد المحدد وفقًا للأمر الملكي، مما يخفف العبء المالي عن العديد من الأسر. يُنصح المستفيدون بالتحقق من حساباتهم البنكية للحصول على الدعم في الوقت المناسب.