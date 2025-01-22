فرصة العمر: عقد عمل مميز في قطر 2025 براتب مجزي وحوافز مع تأشيرة عمل وتذاكر طيران مجانية

هل تبحث عن فرصة عمل استثنائية؟ الآن يمكنك الحصول على أفضل عقد عمل في قطر لعام 2025 مع راتب مجزي وحوافز مغرية. بالإضافة إلى توفير التأشيرة وتذاكر الطيران المجانية والإقامة. فرصة فريدة لا تفوتها!

كتب محمد سعد – احصل علي افضل عقد عمل بقطر 2025 براتب مجزي وحوافز مع توفير التأشيرة العمل وتذاكر الطيران والإقامة المجانية في الفندق وذلك للعمل الفوري في فندق فور سيزونز في اللؤلؤة قطر قهضتخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نوفر وظيفة شاملة تصريع العمل والانتقال من بلدك إلي قطر وهي فرص حصرية من خلال منصة «منح حول العالم» العالمية، احصل علي افضل عقد عمل بقطر 2025 براتب مجزي وحوافز.

الدولة

قطر : Qatar

المدينة

الدوحة.

اسم الفندق

فندق فور سيزونز في اللؤلؤة قطر.

شرح الوظيفة

اسم الوظيفة: جرسون.

يقدم نادل البار خدمة استثنائية وجودة عالية في المطعم. في هذا الدور، ستكون مسؤولًا عن تقديم تجربة مشروبات مُعدة بشكل احترافي؛ وتوقع احتياجات الضيوف كخبير في قائمة المشروبات؛ وتقديم تجارب لا تُنسى للضيوف.

مهام الوظيفة:

توفير تجربة طعام ممتعة من خلال التميز في الجودة، الاحترافية، والود.

توقع احتياجات الضيوف ورضاهم؛ تقديم الاقتراحات، والاستجابة بسرعة وبطريقة ملائمة لاهتمامات وشكاوى الضيوف.

يعتبر نادل البار عضوًا أساسيًا في فريق الطعام والشراب، مكرسًا لتقديم خدمة استثنائية وجودة عالية لضيوفنا.

يُساعد نادل البار نادل الطعام في تقديم تجربة تناول طعام شاملة وفقًا لمعايير فورسيزونز الممتازة في الجودة، الاحترافية، والود.

القدرة على العمل في عطلات نهاية الأسبوع، الليالي، والعطلات.

الدول المتاحة للتقديم

جميع.دول العالم متاح لها التقديم في هذه الفرصة.

مميزات العمل

تشمل مميزات العمل في قطر ما يلي:

راتب مجزي.

إقامة مجانية في شقق عالية الجودة.

فرص تدريب وتطوير متميزة.

ليالي مجانية في فنادق فورسيزونز حول العالم.

تغطية تذاكر الطيران.

وجبات مجانية.

وسائل نقل مجانية إلى العمل لتسهيل تنقلاتك.

تأمين صحي.

الملفات المطلوبة

سيرة ذاتية ملئ الطلب أونلاين.

كيفية التقديم للعمل؟

١- للتقديم على هذه الفرصة بنفسك، لمعرفة تفاصيل الوظيفة كاملة.

٢- املء بياناتك ثم اضغط علي كلمة «Next» هناك للتقديم.

معايير القبول

مستوى عالٍ من المعرفة بالمشروبات. خلفية في المنتجعات والفنادق الفاخرة تعتبر ميزة إضافية. شخصية منفتحة ونهج إيجابي في التعامل مع المهام الموكلة إليه. يتطلب إجادة القراءة، الكتابة، والكلام باللغة الإنجليزية، واللغة العربية تعتبر ميزة إضافية. درجة علمية أو دبلوم في إدارة الفنادق مفضل. خلفية في المنتجعات والفنادق الفاخرة تعتبر ميزة إضافية.

آخر موعد للتقديم

مفتوح الآن لحين اكتمال العدد.

إذا كنت تطمح للعمل في قطر وتبحث عن فرص مهنية مميزة، فإن هذه الفرصة هي الأفضل. قدم الآن للاستفادة من المزايا الرائعة وتطوير مسيرتك المهنية في دولة خليجية تتمتع بالكثير من الفرص.