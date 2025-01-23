النجم البرازيلي ينضم للهلال في صفقة تاريخية تشعل الأضواء

في خطوة طال انتظارها، أعلن نادي الهلال السعودي عن التعاقد مع النجم البرازيلي، ما يُعد إحدى أبرز الصفقات في تاريخ كرة القدم السعودية. هذه الخطوة تفتح صفحة جديدة من الطموحات والإنجازات للنادي وتؤكد مكانته العالمية في استقطاب أفضل النجوم.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،النجم البرازيلي نجم زيت هام يختار الهلال: صفقة العصر!”

كما أن نادي الهلال السعودي على وشك إتمام صفقة كبيرة في سوق الانتقالات الشتوية 2025، حيث يستعد للتقدم بعرض للاعب وست هام يونايتد البرازيلي لويس جليهيرم. هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز الفريق استعدادًا للمسابقات الكبرى.

ووفقًا لتقارير صحفية موثوقة، فإن إدارة نادي وست هام يونايتد ترغب في بيع اللاعب خلال الانتقالات الشتوية، مما يفتح الباب لنادي الهلال لتقديم عرض جاذب. يُذكر أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس يرغب في تعزيز الفريق باللاعبين المتميزين استعدادًا للفترة المقبلة.

بينما تقدر قيمة العرض بحوالي 30 مليون يورو، ويهدف النادي إلى إتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة. يعد هذا التعاقد خطوة مهمة لتعزيز قوة الفريق في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية 2025.

في حين ستعزز هذه الصفقة من فرص النادي في الفوز بالبطولات الكبرى، وتعزز من قوته في السوق الرياضي.

الهلال يثبت مجددًا أنه النادي الذي يسعى دائمًا إلى التفوق، وهذه الصفقة التاريخية ما هي إلا دليل على الطموحات الكبيرة التي يضعها النادي نصب عينيه لمستقبل أكثر إشراقًا.