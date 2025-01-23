حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 23 يناير: تحذيرات وهطول سيول في بعض المناطق

تشير التوقعات الجوية لليوم الخميس 23 يناير إلى حالة من التقلبات الجوية في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تترافق مع سيول في بعض المناطق، مما يستدعي الحذر والحيطة.

كتب محمد سعد – بمشيئة الله سبحانه وتعالى تستمر الأجواء غير مستقرة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية، وسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يترتب عليها جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من (الباحة – عسير – مكة المكرمة – جازان).

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من هذه المناطق وتمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق الحدود الشمالية، وحائل والجوف.

فيما سجل المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة في ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس 23 يناير 2025، وتأتي على النحو الآتي:

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة المكرمة 31 20 75 أمطار رعدية / رياح نشطة المدينة المنورة 25 13 40 سحب رعدية / رياح نشطة الرياض 19 7 45 صحو إلى غائم جزئي جدة 31 22 65 غائم جزئي / رياح نشطة الدمام 22 10 95 غائم جزئي / ضباب أبها 18 9 90 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 19 6 75 غائم جزئي بريدة 22 6 55 أمطار رعدية / رياح نشطة حائل 20 6 60 أمطار رعدية المجمعة 20 6 50 أمطار رعدية وادي الدواسر 22 11 45 رياح نشطة الدوادمي 21 8 45 أمطار رعدية حفر الباطن 20 7 55 أمطار رعدية بيشة 25 12 55 سحب رعدية الوجه 25 17 60 رياح نشطة

يجب على المواطنين والمقيمين في المناطق التي قد تشهد سيول أو أمطار غزيرة أخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي المخاطر، خاصة في المناطق التي صدرت لها تحذيرات.