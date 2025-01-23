ارتفاع جديد في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير

شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23 يناير ارتفاعًا جديدًا مقابل الجنيه المصري، مما يعكس تحركات ملحوظة في سوق العملات الأجنبية. التغيرات الأخيرة دفعت الكثيرين لمتابعة تطورات سعر الصرف عن كثب، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على الريال السعودي.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، مع تباين في الأسعار بين البنوك المصرية.

أسعار الريال السعودي في بعض البنوك:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.4 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.4 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 13.42 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.42 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، 13.42 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 13.38 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.38 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. بنك مصر: 13.35 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

13.35 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 13.37 جنيه للشراء، 13.43 جنيه للبيع.

السوق السوداء:

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء 13.42 جنيه للشراء و 13.69 جنيه للبيع، وهو سعر مرتفع بشكل كبير عن البنوك المصرية.

نصيحة:

يُنصح المقيمون في السعودية الراغبون في تحويل الأموال إلى مصر بمتابعة أسعار الريال السعودي في مختلف البنوك لاختيار أفضل سعر صرف متاح.

التغيرات في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تأتي نتيجة عوامل اقتصادية متعددة، ما يجعل متابعة السوق ضرورة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء في المرحلة القادمة.