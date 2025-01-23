الهلال يقترب من حسم أولى صفقاته الشتوية: موهبة فريدة في طريقها للنادي

في مفاجأة من العيار الثقيل، يقترب نادي الهلال السعودي من الإعلان عن أولى صفقاته الشتوية، حيث تشير التقارير إلى أن النادي يضع لمساته الأخيرة لضم لاعب استثنائي يمتاز بمهارات لا مثيل لها. الصفقة المنتظرة قد تكون حديث الشارع الرياضي خلال الفترة المقبلة.

كتب محمد سعد – يضغط نادي الهلال السعودي من أجل حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي، حيث يستهدف ضم لاعب بارز من الدوري الإسباني، ألبرتو موليرو، جناح لاس بالماس الشاب، حيث إنه يبلغ من العمر 21 عامًا، ويملك عقدًا مع لاس بالماس حتى 2026، وتقدر قيمته السوقية بنحو 25 مليون يورو. سجل موليرو 4 أهداف في 19 مباراة هذا الموسم.

كما كشفت مصادر مقربة عن وجود اتصالات بين إدارة الهلال وممثلي اللاعب. وقال جاكاسالديري، وكيل رسمي لشركة فوتبول بوتيك البرازيلية: “هناك اتصالات حدثت، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق حتى الآن”.

ومن. الجدير بالذكر أن هذا التعاقد سيضيف قيمة كبيرة للهلال قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

الهلال يواصل تعزيز صفوفه بلاعبين من الطراز العالمي، وهذه الصفقة المرتقبة ستعزز من قوة الفريق في المنافسات القادمة وتجدد طموح الجماهير بتحقيق المزيد من الإنجازات.