أسعار الذهب في السعودية اليوم 23 يناير 2025: عيار 21 يسجل 304.52 ريال وسط تذبذب طفيف

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 يناير 2025 تذبذبًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا في السوق- سعر 304.52 ريال سعودي. ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب لتغيرات الأسعار العالمية.

كتب محمد سعد – يتابع عدد كبير من المواطنين السعوديين التغيرات التي تطرأ على أسعار الذهب على مستوى الأسواق العالمية، والتي بدورها تؤثر على أسعار البيع والشراء في السوق السعودي.

يُلاحظ خلال تعاملات نهاية الأسبوع الخميس بتاريخ 23 يناير 2025 استقرار نسبي في أسعار الذهب، وهذا بعد حالة الارتفاع التي ظهر بها خلال تعاملات الأسبوع.

جاءت أسعار الذهب بالأعيرة المختلفة وأحجام السبائك المتنوعة في السوق السعودي على النحو التالي:

الوحدة السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 332.20 88.59 سعر جرام الذهب عيار 22 304.52 81.20 سعر جرام الذهب عيار 21 290.67 77.51 سعر جرام الذهب عيار 18 249.15 66.44 سعر جرام الذهب عيار 14 193.78 51.68 سعر أونصة الذهب بيع 10,332.53 2,755.34 سعر أونصة الذهب شراء 10,336.28 2,756.34 جنيه الذهب 8ج عيار 21 2,790.47 744.13 جنيه الذهب 8ج عيار 22 2,923.35 779.56 جنيه الذهب 8ج عيار 24 3,189.11 850.43 سعر سبيكة الذهب أوقية 10,090.47 2,690.79 سبيكة الذهب نصف أونصة 5,285.09 1,409.36 سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 10,518.51 2,804.94 سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 16,842.50 4,491.33 سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 33,618.56 8,964.95 سعر سبيكة الذهب 1 كيلو 334,524.61 89,206.56

استمرار التذبذب في أسعار الذهب بالسوق السعودي يعكس التحركات العالمية، مما يجعل مراقبة السوق ضرورية للراغبين في الشراء أو الاستثمار.