رافينيا يتحدث عن مستقبل نيمار مع الهلال السعودي: “لا يستطيع الجلوس دون لعب!”

علق النجم البرازيلي رافينيا على مستقبل مواطنه نيمار في صفوف الهلال السعودي، مؤكدًا أن اللاعب لا يمكنه الجلوس على دكة البدلاء لفترات طويلة. التصريحات جاءت في وقت حساس وسط تكهنات حول مشاركات نيمار في المباريات القادمة وتأثير ذلك على مستقبله مع الزعيم.

كتب محمد سعد – خرج لاعب نادي برشلونة الإسباني البرازيلي رافينيا ليتحدث عن مستقبل لاعب نادي الهلال السعودي البرازيلي نيمار مع الفريق وذلك وقال رافينيا:

“لاعب مثله (نيمار) لا يستطيع الجلوس دون لعب، ما يحدث في ناديه (الهلال السعودي) سيؤثر على حالته البدنية.. عودته إلى أفضل مستوياته ستكون مفيدة له وللجميع”.

وذلك وربطت بعض الجماهير المحبة لكبير كتالونيا بإمكانية انتقال اللاعب إلى برشلونة في الموسم المقبل، ولكن يظل الاسم الاقرب للحصول على خدمات اللاعب هو نادي سانتوس البرازيلي في ظل توتر اللاعب وأزمته مع إدارة الهلال السعودي بسبب المستحقات.

تظل العلاقة بين نيمار والهلال محط اهتمام جماهيري وإعلامي، مع ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة بخصوص مشاركات اللاعب البرازيلي في المباريات.