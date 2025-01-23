مختص اقتصادي يكشف السبب وراء منع السعودية لتداول وبيع البيتكوين

كشف مختص اقتصادي بارز عن الأسباب التي تقف وراء قرار المملكة العربية السعودية بعدم السماح بتداول وبيع عملة البيتكوين على أراضيها، مشيرًا إلى عوامل اقتصادية وتنظيمية تؤثر على هذا القرار. في وقت تتزايد فيه النقاشات حول مستقبل العملات الرقمية في المنطقة، يظل هذا الموضوع محط اهتمام واسع.

كتب محمد سعد – ظهر المهتم بالاستثمار والتوعية المالية السعودية السيد عبد الله مشاط ليتحدث عن سبب عدم سماح السعودية بتداول البيتكوين وذلك وقال مشاط عبر بودكاست ثمانية: “السعودية رائدة في قطاع الفنتك ، ورأينا تحسن الخدمات الحكومية بشكل يفوق الوصف حتى أفضل من أوروبا من ناحية الخدمات الرقمية والفنتك نفس الشيء”.

وتابع: “ولكن فكرة البتكوين والعملات المشفرة يوجد بها ضبابية كبيرة جدا ، تتطلب التأكد بشكل كبير عند أتخاذ قرار يخصها . وهذا لا خلاف عليه بل لحماية الأفراد، سيأتي يوم ونرى منصات مرخصة بالسعودية ، وهناك ميزة تنافسية لوجود منصة مرخصة في المملكة”.

ونهى الحديث وقال: “ بوجود منصة مرخصة سيكون مصدر تحويل الأموال واضح ، والأموال الاستثمارية ما تروح لمنصات أخرى خارج المملكة ، وأيضا سيكون إعادة هذه الأموال إلى الحسابات البنكية سيكون سهلا”.

رغم تزايد الاهتمام بالبيتكوين والعملات الرقمية عالميًا، يبدو أن السعودية تتبع سياسة حذر تضمن حماية الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالي.