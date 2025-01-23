الشرط المذهل الذي قد يعرقل انتقال نيمار إلى أمريكا: ميسي يقف في الطريق!

أصبح انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى الدوري الأمريكي في مهب الريح بعد ظهور “شرط مذهل” قد يعرقل الصفقة. وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن وجود ميسي في الدوري الأمريكي يمثل عقبة رئيسية أمام انتقال نيمار، ما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا في ظل تقارب المصالح وتحديات أخرى.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،الشرط المذهل الذي يهدد رحيل نيمار إلى أمريكا: ميسي هو العقبة فماذا حدث؟!

كما أن نيمار جونيور، نجم الهلال السعودي، على وشك الرحيل خلال الميركاتو الشتوي بعد مفاوضات سريعة مع نادي شيكاغو فاير الأمريكي. كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن والد النجم البرازيلي يطالب براتب أعلى من ليونيل ميسي، وهو شرط أساسي للموافقة على الانتقال.

النادي الأمريكي مستعد لتقديم عقد ضخم مشابه لعقد ميسي، الذي وقع عليه في الصيف الماضي. ومع ذلك، فإن والد نيمار أعرب عن تحفظاته حول العرض المالي خلال الاجتماع الذي تم في إحدى الدول الأوروبية.

في ذات الوقت، يترقب نادي سانتوس البرازيلي عودة نيمار، حيث يعتبره خيارًا رئيسيًا لتعزيز فريقه. ومع ذلك، يبدو أن مفاوضات شيكاغو فاير في طريقها لتحقيق نتيجة إيجابية.

الرحيل المتوقع لنيمار من الهلال سيحدث في يناير، حيث من المتوقع إعلان الصفقة قريباً.

صورة انتقال نيمار إلى أمريكا أصبحت ضبابية في ظل هذه العوامل، والوقت وحده سيكشف ما إذا كان النجم البرازيلي سيتجاوز هذه العقبة أم لا