قبل مواجهة الكأس: تريم يعلق على هزيمة الشباب أمام الاتحاد في الجولة 16

أعرب مدرب فريق الشباب، تريم، عن رأيه في الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الاتحاد خلال الجولة 16 من الدوري السعودي. تصريحاته جاءت قبل المواجهة المرتقبة في بطولة الكأس، حيث أكد على ضرورة تصحيح الأخطاء والعمل على استعادة التوازن سريعًا لتحقيق نتائج إيجابية.

كتب محمد سعد – ظهر مدرب نادي الشباب السعودي التركي فاتح تريم ليتحدث عن الخسارة من نادي الاتحاد السعودي بهدفين مقابل هدف في الجولة 16 من دوري روشن السعودي وذلك وقال تريم:

“أي فريق يواجه الاتحاد على أرضه وبين جماهيره سيواجه صعوبة، فهو فريق صعب، وأبارك لهم الفوز والنقاط الكاملة، لم نقدم الأداء الجيد في المواجهة، ولم نلعب بطريقتنا المعتادة، لكن الشوط الثاني كان أفضل من الأول، حيث طلبت من اللاعبين الاستحواذ على الكرة والاستمتاع بها بغض النظر عن النتيجة”.

وأضاف وقالعن غيابات الفريق في المباراة وقال: “غياب كارلوس كاراسكو، ومصعب الجوير، والشويرخ أثر علينا بشكل كبير، وهذا ليس عذرًا، لكننا اضطررنا لاستدعاء عدد من اللاعبين الشباب لتعويض هذه الغيابات”.

وتحدث عن مواجهة الاتحاد القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين القادمة وقال: “سنواجه الاتحاد مرة أخرى في نصف نهائي الكأس، وأتمنى من الآن حتى المواجهة أن أمتلك خيارات أكبر مع عودة المصابين والتعاقدات الشتوية. وأتوقع أن نكون أفضل في مواجهة الكأس”.

تريم يأمل أن تكون الخسارة أمام الاتحاد درسًا للفريق قبل المباراة الحاسمة في الكأس، مشددًا على أهمية التركيز والروح القتالية في المرحلة القادمة.