العروبة والفتح في سباق التعاقد مع نجم النصر خلال الانتقالات الشتوية

دخل ناديا العروبة والفتح في منافسة قوية للتعاقد مع أحد نجوم نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. الصفقة المرتقبة أثارت اهتمام الأوساط الرياضية في السعودية، وسط توقعات بمفاوضات مكثفة لحسم الوجهة النهائية للاعب.

كتب محمد سعد – منافسة شرسة على ضم الحارس الموهوب نواف العقيدي، حامي عرين نادي النصر، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن ناديي العروبة والفتح يسعيان بكل قوة لضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

ويرغب نادي العروبة في تدعيم صفوفه بحارس مرمى مميز مثل العقيدي، وقد تقدم بعرض رسمي إلى إدارة نادي النصر لضمه على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ومن جهة أخرى أبدى نادي الفتح اهتمام كبير باللاعب، ويسعى لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه من أجل الحصول على فرص أكبر للمشاركة بشكل أساسي.

ويأتي اهتمام الأندية السعودية بنواف العقيدي نظراً لموهبته الكبيرة وقدراته الفنية العالية، والتي جعلته أحد أبرز حراس المرمى في المملكة.

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات في الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف انتقال العقيدي، حيث تسعى الأندية السعودية لحسم الصفقة بأسرع وقت ممكن.

يبقى مستقبل نجم النصر محور الأنظار، حيث يواصل العروبة والفتح محاولاتهما لتعزيز صفوفهما بصفقة قد تكون الأبرز في الشتوية.