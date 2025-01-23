ويسلي يوجه تصريحات تحفيزية للاعبين بعد الهزيمة أمام الاتحاد

في أعقاب الخسارة أمام الاتحاد، خرج النجم ويسلي بتصريحات تحفيزية لفريقه، مشددًا على أهمية التماسك والعمل الجماعي لتجاوز هذه العقبة والعودة إلى مسار الانتصارات. ويسلي أكد أن الهزيمة ليست النهاية، بل فرصة للتعلم والتحسن في المباريات القادمة.

كتب محمد سعد – أعرب المدافع الهولندي لنادي الشباب، ويسلي هويدت، عن أسفه لخسارة فريقه أمام الاتحاد، مؤكدًا أنهم لم يستغلوا الفرص المتاحة لهم في الشوط الثاني.

وفي تصريحات عقب المباراة قال هويدت: لم نقدم أداء جيد في الشوط الأول، ولكننا تحسننا في الشوط الثاني، أتيحت لنا فرص عديدة، لكننا لم نستطع ترجمتها إلى أهداف، المباراة كانت متقاربة، وكنا نستحق الحصول على نتيجة أفضل.

وأضاف: علينا أن نتعلم من أخطائنا والتركيز على المباريات القادمة، كما سنعمل بجد في التدريبات لتحسين أدائنا والعودة إلى سكة الانتصارات.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الخامس.

تصريحات ويسلي تعكس الروح القتالية للفريق وتبعث برسالة أمل للجماهير بأن القادم سيكون أفضل، مع العمل على معالجة الأخطاء وتحقيق النجاح.