كيف يمكن للعرب التغلب على كآبة الشتاء؟

تعتبر كآبة الشتاء من الأمور التي تؤثر على العديد من الأشخاص في المنطقة العربية، خاصة خلال الأشهر الباردة. ومع ذلك، هناك طرق يمكن من خلالها التغلب على هذه الحالة.

كتب محمد سعد – يواصل خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق طرح باقة من أهم المعلومات على متابعي فقرة تقويم؛ وهي ما جاءت في تلك الحلقة عن العلاقة بين الطقس والحالة النفسية العامة للأشخاص في منطقة ما.

هذا وقد أشار الزعاق إلى أن الأصل في الأمر أن الديمومة أو استمرارية الأشياء على وضع ما بالأخص في الطقس يؤدي إلى تراجع الحالة النفسية بما تصل إلى حدّ الاكتئاب، وهذا ما يظهر جليًا في المناطق التي تعيش طقس بارد لفترة طويلة أو يكون الليل هو السائد فيها.

ومن هنا أوضح خبير الأرصاد الجوية أن من معجزات الله ونِعمه على البلدان العربية أن التغيرات في الطقس هو السائد لديها؛ وهذا ما يعتبر العامل الأساسي الذي يحمي شعوبها من الشعور بالكآبة بسبب الحالة المناخية.

وتابع مؤكدًا على أنه حتى بالنسبة للموجات الباردة التي تصل إلى البلدان العربية من صحراء سيبيريا المتجمدة أو القطب الشمالي ما هي إلا زائر خفيف لا تستمر أكثر من ثلاثة أيام ومن ترحل.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن للأشخاص في المنطقة العربية التغلب على كآبة الشتاء والاستمتاع بفترة أكثر إيجابية.