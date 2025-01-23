كيفية فتح حساب بنك الخرطوم 2025 للمغتربين: خطوات وشروط التسجيل

يسعد بنك الخرطوم تقديم خدماته للمغتربين، ويسهل عليهم فتح حسابات بنكية عبر الإنترنت. في هذا المقال، سنقدم خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 وشروط التسجيل اللازمة.

كتب محمد سعد – خلال هذه الفترة شهدنا كثرة التساؤلات عن خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025، حيث قام الكثير من المواطنين السودانيين خارج وداخل دولة السودان بالبحث عن معرفة أخر الاخبار الخاصة والشروط لفتح حساب بنك الخرطوم اونلاين، بينما عمل البنك علي تقديم هذه الخدمة للأشخاص المغتربين لتوفير لهم الوقت ولجهد وسهولة التعاملات البنكية، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي كيفية فتح حساب اونلاين واهم الشروط اللازمة لفتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025

من خلال الخطوة الاولي يمكنك الذهاب الي الموقع الرسمي لبنك الخرطوم من هذا الرابط.

وفي الخطوة الثانية يمكن اختيار اللغة الخاصة بك والذهاب الي ايقونة فتح حساب جديد.

بينما الخطوة الثالثة يجب عليك ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل مباشر وصريح بدون كتابة أخطاء.

ومن خلال الخطوة الرابعة يجب عليك رفع كل المسندات والملفات المطلوبة ومن اولويتهم الرقم الوطني اذا كنت تقيم داخل دولة السودان وجواز السفر اذا كان المتقدم مغترب.

وفي الخطوة الخامسة والأخيرة يمكنك الضغط علي ايقونة ارسال الطلب والانتظار حتي يتم مراجعة البيانات وارسال الرقم البنكي الخاص بك عبر رسالة نصية او البريد الالكتروني الخاص بك.

شروط التسجيل في حساب بنك الخرطوم اونلاين 2025

في البداية يشترط الا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ثم عند فتح حساب بنك الخرطوم يمكنك إيداع مبلغ حد ادني 10000 جنيه سوداني.

يشترط أيضا ان يكون المتقدم لفتح الحساب سوداني الجنسية.

يلزم ان يكون الرقم الوطني ساري المفعول.

ويجب أيضا الموافقة علي كافة الشروط البنكية لفتح الحساب.

نأمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة للمغتربين الذين يرغبون في فتح حساب بنك الخرطوم. لا تتردد في زيارة الموقع الرسمي للبنك لمزيد من المعلومات والتقديم.